印度神童新預言震撼彈：7月爆大災難　2023年6大危機或現金融風暴

【印度神童預言2023／最新預言】2023年已經過半年，到底未來世界局勢會有何變化？經濟又如何發展？印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新預言影片中就更新了對2023年預測，更拋下震撼彈指7月到8月會有「大事件」、「大災難」發生，或與地震有關，又明言2023年世界經濟不容樂觀，可能會有新一波全球金融危機出現。

阿南德另警示了6大危機，包括能源危機、自然災難、加密貨幣市場問題等。不過阿南德同時提出2大方法，從而安然渡過危機。



印度神童阿南德預言進入夏季後的7月到8月期間會有「大事件」、「大災難」發生。（YouTube影片截圖）

印度神童阿南德於最新預言影片更新了2023年預測，指進入夏季後的7月到8月期間會有「大事件」、「大災難」發生，由於此期間羅侯、計都、太陽、月亮、木星等行星都會聚集過境，估計與「地震」有關。阿南德又提到，10月中旬到2024年3月期間也可能會發生重大自然災害。

印度神童阿南德指，7月到8月會有「大事件」、「大災難」發生，或與地震有關（資料圖片）

金融經濟方面，阿南德直言2023年世界經濟不容樂觀，有可能陷入衰退，或會有新一波全球金融危機出現，例如美國或有大型銀行倒閉。

印度神童阿南德表示，2023年世界經濟不容樂觀，可能會有新一波全球金融危機出現。（資料圖片）

阿南德另就未來一年可能發生的大事作出6大預言，包括俄羅斯與烏克蘭戰爭走向、自然災難、經濟、能源危機等。

俄羅斯與烏克蘭戰爭：

阿南德表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭會至少持續到2023年11月。

阿南德表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭會至少持續到2023年11月。（資料圖片）

自然災難：

阿南德指出，2023年7月、8月左右，全球可能發生因火災、空氣引發的災難，需要動用全球力量救援。

經濟、能源危機：

阿南德說全球通貨膨脹問題嚴重，將有大量人口走入貧窮，亦可能發生能源危機。不過他又說，再生能源會出現巨大發展有新成果，天然氣、石油等將有更大應用前景。

可能發生能源危機。（資料圖片）

加密貨幣市場動盪：

阿南德明言，加密貨幣市場將會下跌，而未來2年半再生能源市場將會崛起。

加密貨幣市場將會下跌。（資料圖片）

世界危機：

阿南德表示，將有國家開始大量生產武器，對世界造成不良影響，尤其是2029年到2032年。

點名中國問題：

阿南德稱，可以預見很多問題會有走向東方情況，南海地區成為地緣政治不穩。他又說，中國人口狀況會再受到影響，死亡率上升和出生率下降到一定程度，情況不是很好，形容對中國來說將是非常嚴重問題，但只是短期影響。

阿南德點名中國一個問題。（資料圖片）

阿南德提3大方法渡過危機



不過，雖然世界仍充滿動盪，然而阿南德表示毋須悲觀，反而是給人類反思的好機會。他建議這段時間要注意身體健康，努力讓自己進步，才能安然渡過危機。

阿南德另呼籲要對動物及所有生物賦予同情心，這樣大自然才能對人類更有同情心，人與自然才能和諧發展。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。