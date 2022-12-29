印度神童預言：2023年這月人類驚現「巨大過渡」　4大巨變爆1危機

【印度神童預言】即將踏入2023年，究竟是福是禍？印度神童阿南（Abhigya Anand）於2022年就曾預言，2023年這個月開始持續1年半時間，「將經歷一個對人類各個不同方面的巨大過渡」，又表示世界會迎來4方面巨變，並警告未來20年將爆發糧食危機，是糧食安全最重要時期，更可能出現「黑綠色革命」。



印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月30日發布的最新預言影片再拋下震撼彈，表示2023年4月開始持續1年半時間，「將經歷一個對人類各個不同方面的巨大過渡」。（影片截圖）

2023年面臨人類歷史拐點？

印度神童阿南德印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月30日發布預言影片，提到土星和火星合相結合，以及與「卡拉薩爾帕瑜伽（Kala Sarpa Yoga，印度星盤）」重疊問題。他指出，每當土星和火星力量聚集，世界就會有重大的重置，包括經濟、社會、政府、人類之間關係，以及地緣政治局勢等，例如發生了俄羅斯和烏克蘭戰爭。

阿南德又說，這一次是將近500年占星事件周期中重要一次，例如最長的月食、土星和火星的合象一起發生在「卡拉薩帕瑜伽」內，直指2023年4月開始持續1年半時間，將經歷一個對人類各個不同方面的巨大過渡，其間會有很多問題，但同時有不少積極變化。

阿南德說一些周期正在打破，點名新冠肺炎疫情的周期正在慢慢瓦解，也看到經濟開放及封鎖開放方面有積極情況。（影片截圖）

阿南德舉例，將繼續看到經濟相關問題，例如市場、通貨膨脹等，亦會看到戰爭繼續像現在一樣緊張或稍為緩和，但會繼續保持相同狀態，也會繼續看到人類之間的暴力和誤解；積極因素則是一些周期正在打破，點名新冠肺炎疫情周期正慢慢瓦解，也看到經濟開放及封鎖開放方面有積極情況。

全球迎4大巨變 未來20年將爆糧食危機 要這樣解決



阿南德之後於10月20日再發布預言影片，指出地球每400年是一個大周期，其間社會、經濟、地緣政治、自然環境都在轉變，而新的400年周期是從2020年開始，故可見到過去2年半發生了前所未有變化，例如疫情擴散，世界局勢動盪等。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）再發布預言影片。（YouTube影片截圖）

阿南德又說，未來20年將是人類糧食安全最嚴峻年份，而2040年迎來下一個木星和土星大合相，影響將達到頂峰，會看到糧食安全最強影響。他續說，人類亂用農藥、化學物質造成污染，破壞了土地純淨，不久將來大自然或會引發一場「綠色革命」來「回敬」人類；若現在不停下來思考可行替代方案，將地球視為母親而不是機器，更可能變成「黑綠色革命」。

阿南德預言，未來20年將是人類糧食安全最嚴峻年份。（資料圖片）

阿南德表示，人類必須意識到食物來源對生活的重要性，而未來幾年會看到更多自然災害爆發，建議每個人都要做好準備，學會自己種植蔬菜，傳遞重要價值觀給下一代。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。