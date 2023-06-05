赤腳男零裝備爬窗外修冷氣去水位　蹲身拗腰極危險　網民：嫌命長

他是在玩命嗎？在大廈外牆做任何維修，都必需做好安全措施，但網上瘋傳1段影片，見到1名赤腳男子在沒有安全裝備下爬出窗外，站在高樓狹窄的簷篷位置徒手維修冷氣，懷疑是調校去水位。男子事後爬入屋時，更要蹲身拗腰，從晾衣架縫隙「攝」入屋，而且要靠腳趾力支撐，場面十分驚險。影片引網民熱議，一面倒批評男子行為非常危險，「見到都怕怕」、「嫌命長」、「隨時累人累己」。



有男子不顧危險爬出窗外維修冷氣。（facebook群組「香港單身狗關注組 (後備群)」圖片）

有網民周日（6月4日）於facebook群組「香港單身狗關注組 (後備群)」發布影片，留言指「對面樓咁樣整冷氣，有冇問題？」，影片見到1名赤腳男子站於大廈高處的窗外簷篷，疑似維修冷氣去水位，惟未見任何棚架或工作平台，身上亦未穿戴防墮設備或佩戴安全帽，情況非常危險。該名男子初時站立伸手向去冷氣底盤，其後蹲下慢慢向窗口移動，拗腰從晾衣架的縫隙中攝入，其間見到其雙腳伸到簷篷邊緣，靠腳趾力撐去爬入屋，稍一不慎恐有墮樓危機，情況令人不禁捏一額冷汗。

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影片引起網民熱議，紛紛斥赤腳男不顧安全，「真係攞命搏」、「嫌命長」、「唔識就唔好搞咁多野啦，冷氣機貴過條命仔？」、「唔見佢有戴安全繩喎，咁藝高人膽大」、「男生意外真係墮時害人害己」。