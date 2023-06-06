產假被調到30公里遠工作　女子拒絕當曠工被炒　怒告公司結果是…

職場女性分娩後既要照顧孩子，又要顧及工作，實屬不易，公司竟然落井下石？內地1名女子剛放完產假，就被公司告知要調到離家30公里遠的地點工作，女子強烈反對，並提出與公司解除合約再由公司給予適當補償。不過公司仍單方面發出通知，要求她到新地點報到，最後更以無故曠工為由將她解僱。女子以「公司違法解僱」向法院提起訴訟，最終法院判公司需賠償88,244元人民幣（約9.7萬港元）。



內地1名女子剛放完產假，就被公司告知需要調到離家30公里遠的地點工作，她拒絕安排並要求與公司協商，最後卻被公司以曠工為由解僱。（示意圖，GettyImages）

北京市東城區人民法院於5月25日發布案件快訊，40多歲的邱女士是麵點師，自2011年起於住處附近某物業管理公司工作，並於2020年10月至2021年3月放產假。不過在她放產假期間，她所負責的工作項目合約到期，而公司未能繼續中標，故項目被終止。

在她復工時，公司告知她原工作職位已經消失，並要求她到離家30公里遠的其他項目中從事和之前相同職位的工作。但是，新工作地點離家的車程往返約需4小時，對於尚在哺乳期的邱女士十分不便，嚴重影響她照顧孩子，於是拒絕公司安排，並提出與公司解除工作合約，由公司給予適當補償。不過，雙方一直未能協商成功。

北京市東城區人民法院表示，公司解僱是「有違情理，不符合法律規定」，需賠償邱女士88,244元人民幣。（示意圖，GettyImages）

邱女士曾向公司傳訊明確表示不同意調動工作地點的安排，但公司仍單方面多次通知她到新地點報到。最終，公司通知邱女士，指她已連續曠工4天，並以此為由解除勞動合同。邱女士認為在雙方未達成共識的情況下，公司就以曠工為由將其解僱是「違法解僱」，於是向法院提起訴訟。

經過審理，法院認為公司未有理會邱女士的離職協商，更單方面堅持調動她的工作地點，後以她未到新地點上班是無故曠工為由，解除合約，「有違情理，不符合法律規定」，故判決公司向邱女士支付「違法解除勞動關系賠償金」88,244元人民幣。公司不服判決，提出上訴。事件擾攘至今，終於在日前，二審法院駁回公司上訴，維持原判。

（綜合）