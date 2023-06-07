2裸女生食鹿屍影片曝光！隱蔽鏡頭拍下詭異畫面　進行女巫儀式？

北美地區仍然有女巫傳說流傳，早前有1名加拿大女子竟發現令人驚慄不安的畫面。她在住所附近架設攝影機，本來想拍下在附近出現的動物，豈料拍到的是2名裸女疑在啃食死於路邊的鹿屍，疑似進行女巫儀式，情況相當詭異。



綜合外媒報道，36歲女子史塔霍普（Corinea Stanhope）居於加拿大鮑威爾河旁，她在的住所外架設隱藏的動物攝影機，本來想要了解在附近出沒的動物種類，卻與祖父看到令人驚慄的畫面。

鏡頭拍到2名近乎全裸的女子，似戴上假髮、身體十分蒼白。她們行到路邊一頭鹿屍的旁邊，雙雙蹲下大快朵頤。兩爺孫看到這一幕嚇得目瞪口呆，而更令人不安的是，該處與他們的住所只距離2分鐘路程，而史塔霍普更在附近養了3匹馬。

女子史塔霍普表示看到有人生吞鹿肉感到十分噁心。（網上圖片）

生吞鹿肉的行為讓史塔霍普想到當地瘋傳的女巫儀式怪談，也才理解為什麼家中的馬匹經過該處就出現不安反應，她指這2位來歷不明的女子在日落10分鐘後就出現，儘管無法確定她們「是在吃、聞，還是親吻鹿腿」，但她仍感到十分噁心，她坦言在此之前「本以為傳說是假的」。

史塔霍普擔心女兒及牲畜生命安全受到威脅，一度想過報警，但祖父認為大可不必，畢竟2女子只是做了詭異行為，並沒作出違法或過激舉動，史塔霍普因而打消報警念頭，並期望對方在白天是正常狀態，只是到了晚上吃了毒品才導致行為異常。