離譜！為避抄牌竟獨留幼稚園女兒在街　港爸被好心人鬧反應超輕佻

小朋友年紀尚幼，未能自理，家長應時刻看緊。近日有港爸駕車送讀幼稚園的女兒上學時，為免被抄牌，竟獨留女兒在街上，幸有好心港女發現嚎啕大哭的小女孩，上前關顧，待港爸泊車後折返。未料港爸被港女責罵時竟嬉皮笑臉，完全不覺得有問題，港女直言幸好小女孩沒遇到拐子婆，「若為咗嗰幾百蚊而無X咗個女，我睇下你呢個老竇呢世點算！」。



近日有港爸駕車送讀幼稚園的女兒上學時，為免被抄牌，竟獨留女兒在街上，幸有好心港女發現嚎啕大哭的小女孩，上前關顧。（《寶寶大過天》劇照）

該港女以「好彩我唔係拐子婆」為名投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，表示自己於灣仔小童群益會大廈上班，該處有間幼稚園，日前上班經過大廈停車場入口時，見到有讀幼稚園的小女孩站在原地。她起初沒特別為意，然而當她經過後，「個小妹妹突然喊得勁淒涼」，她再望一望，「始發覺原來得佢一個企喺度，附近無大人看顧」。

港女見狀有點擔心小女孩，於是走近陪伴及了解為何獨自在街上，小女孩回答「爸爸車我返嚟，我落車後有兩個叔叔行埋嚟，我爸爸就揸走咗架車啦」。港女聞言火冒三丈，心想「X你老X，為咗唔俾人抄牌，竟敢就咁放個女喺條街度，無嘢呀嘛？」。

幸好小女孩記得爸爸電話號碼，但港女致電了兩次也無人接聽，於是她先送小女孩上學，打算到學校後告知校方，籲校方教育一下家長。正當等候升降機時，小女孩爸爸終於現身，港女直言「唔係佢哋咁啱有𨋢，我就XX佢㗎啦」。

港女直言幸好小女孩沒遇到拐子婆，「若為咗嗰幾百蚊而無X咗個女，我睇下你呢個老竇呢世點算！」。（《寶寶大過天》劇照）

港女續說，回到公司後，小女孩爸爸見到有未接來電，於是回電給她，「我話佢兩句，佢仲喺度嬉皮笑臉，完全唔覺得自己有問題咁」。港女直言，「好彩咁啱小妹妹無遇着拐子婆啫，若為咗嗰幾百蚊而無X咗個女，我睇下你呢個老竇呢世點算！而且個女又咁易就跟人走，我建議你真係要好好咁睇實個女」，又怒斥「其實當你人都唔X識做時，就唔好XX生啦，唔該！」。

帖文引來一眾網民批評港爸，「黐線㗎？嗰個位好靜喎，好彩遇到樓主好心啫」、「唔明點解唔車埋個女一齊走？」、「唔好話俾人捉吖，小朋友驚起上嚟行出咗小小馬路都危險啦！點解身為家長呢啲意識咁低㗎，真係一眼都唔可以離開㗎」、「唔好以為佢內疚啊，呢啲阿爸生嘅時候冇責任，唔見咗佢都唔會覺得有內疚感㗎」。

有網民甚至建議投稿者應即時報警，「報警真係好啲，你點知佢老竇會唔會覺得你係拐子佬，保障自己好啲」、「換轉係我可能即場報警，等個X街老竇俾人告疏忽照顧」。