挖呀挖｜幼稚園院長領唱抖音走紅歌　突轉這老歌幼童全傻眼勁可愛

近期在不同平台都能聽到洗腦歌「在什麼樣的花園裏面，挖呀挖呀挖」，相信大家對這首歌也耳有所聞，而台灣就有網民分享在幼兒園裏，有院長帶領小朋友唱歌時，以「挖呀挖呀挖」歌曲的前奏作開首來吸引小朋友，正當他們滿心歡喜準備高歌時，院長突然轉唱周杰倫名曲「聽媽媽的話」，讓小朋友很是傻眼。網民看完片段都爆笑，指雖然小朋友一臉茫然，但他們仍很可愛，更笑稱有代溝，「小朋友應該連周杰倫是誰都不知道」。



台灣幼兒園有院長帶領小朋友唱歌時，以「挖呀挖呀挖」前奏開首吸引小朋友，正當他們滿心歡喜準備高歌時，院長突然轉唱周杰倫名曲「聽媽媽的話」，小朋友全部傻眼，場面爆笑。（IG＠fun_sun_boy）

該網民在Facebook「爆廢公社二館」群組發布短片，寫道「調皮的院長」。影片所示，1名帶着皇冠的男子在幼兒園領唱，一出場便問道「有沒有聽過這首歌，有沒有聽過『挖呀挖呀挖』？」，小朋友們都熱烈回應「有！」，他隨後還讓小朋友用手做出花園的手勢，讓他們準備好開始。

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正當小朋友們以為要唱「挖呀挖呀挖」時，他突然唱起周杰倫的名曲「聽媽媽的話」，「聽媽媽的話，別讓她受傷；想快快長大，才能保護她」，眾多小朋友聽到一臉問號，亦惹來同場大人忍不住爆笑。

不少網民看到全部小朋友傻眼的畫面都紛紛笑爆，「超壞好好笑」、「感受到滿滿的問號」、「小朋友應該連周杰倫是誰都不知道」、「孩子一臉茫然真可愛」、「媽！我要轉學」、「小朋友：『我是誰我在哪我在幹嘛』」。有留言則認真表示，「確實比起種子開花，更重要的事，聽媽媽的話」。

「挖呀挖呀挖」歌曲源於內地1名幼兒園女教師，她在抖音開設「音樂老師花開富貴」頻道，主要上傳教導小朋友唱兒歌影片。她4月上傳《小小花園》兒歌影片後，因為片中展現出可愛嗓音，配上扮花有趣手勢，以及「在什麼樣的花園裏面挖呀挖呀挖」洗腦歌詞，引起網民瘋狂轉發，影片觀看次數破億，連帶其抖音頻道亦火速走紅，她更被稱為「挖呀挖老師」。

（FB「爆廢公社二館」）