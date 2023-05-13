內地媽來港參觀幼稚園！列3事大讚港童有素質　感嘆：沒有熊孩子

有禮守規的孩子才惹人喜愛！日前就有內地人妻分享來港參觀幼兒園時，看見孩子們不只有禮守規，亦不會大聲喧嚷和懂得排隊禮讓，稱讚香港教育以及「香港小朋友的素質真的很高」。不少網民都認同樓主所言，並紛紛舉出實例證明，亦有人覺得小孩能有如此良好的品行都要歸功於家長和老師教導。



有內地人妻來港參觀幼兒園時，看見孩童們都有禮守規，不會喧鬧且懂得排隊等等的舉動，因而覺得震驚，故發文大讚「香港小朋友的素質真的很高」。（小紅書圖片）

該人妻在小紅書以「香港小朋友的素質真的很高！」為題發帖，分享有次去參觀香港幼稚園時，留意到不論幼稚園校長還是老師，都非常有禮熱情、溫文儒雅；而孩子在戶外活動、教室課堂秩序、或是下午茶點心環節，都很有秩序，完全沒有衝撞、奔跑和大聲喧嘩情況出現。

眼見香港幼童乖巧模樣，令她不禁比較起內地住處附近的幼稚園學童，苦言「永遠充斥孩子哭鬧聲、喧嘩聲與嬉笑聲」。她表示理解孩子天性調皮愛玩，但看到香港幼童表現後，還是忍不住覺得驚訝，更強調她的小孩也很聽話，但都不相信當他身在幼稚園時能這樣懂事。

樓主目睹香港幼童乖巧模樣，令她不禁比較起內地住處附近的幼稚園學童，苦言「永遠充斥孩子哭鬧聲、喧嘩聲與嬉笑聲」。（《反起跑線聯盟》劇照）

樓主路過公園時，看見小朋友們都在玩小滑梯小鞦韆，而後面的小朋友亦會乖乖排隊，沒有「熊孩子」上躥下跳。她離開時剛好遇見中小學生下課，發現他們在地鐵同樣很有秩序地排隊，所以覺得「對香港教育的認知又高了一步」，更感嘆「想到平時隨處可見的熊孩子，果然沒有對比就沒有傷害啊」。

樓主讚揚港童素質高獲不少人認同，亦紛紛舉出實例，「我常感嘆香港小朋友非常有禮貌」、「排隊上車，先落後上，就這兩個動作都給我很大的感悟」、「我很少看見那種打狗的小孩，基本都是輕輕的摸」。有留言認為小孩品行全賴父母師長的教育，「小孩表現多是家長、家庭的縮影」、「班主任家長日都會加班約談每個家長，溝通孩子今後的學業發展以及如何引導，還是很負責的」。

（小紅書）