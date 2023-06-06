AI繪圖｜經典日本動畫角色「變真人」 千尋百變小櫻仲有小丸子
撰文：日本設計小站
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最近，小紅書博主@XIMI，公布了一組「動漫真人版」，包括《千與千尋》、《百變小櫻》、《崖上的波兒》、《國王排名》和《櫻桃小丸子》等經典動畫。
正當我開心期待，驚呼簡直一模一樣時，才發現被「騙」了！這些都是AI創作。
點圖放大看看AI繪圖製作的日本動漫角色真人版：
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不知道你也被「騙」了沒有？大家覺得像不像呢？
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