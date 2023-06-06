AI繪圖｜經典日本動畫角色「變真人」　千尋百變小櫻仲有小丸子

最近，小紅書博主@XIMI，公布了一組「動漫真人版」，包括《千與千尋》、《百變小櫻》、《崖上的波兒》、《國王排名》和《櫻桃小丸子》等經典動畫。



正當我開心期待，驚呼簡直一模一樣時，才發現被「騙」了！這些都是AI創作。

點圖放大看看AI繪圖製作的日本動漫角色真人版：

+ 21

不知道你也被「騙」了沒有？大家覺得像不像呢？

【相關圖輯】純慾系「中日混血美少女」爆紅 網友懷疑又係AI繪圖 名字藏玄機（點擊放大瀏覽）：

+ 19

【相關圖輯】AI詐騙｜美女16秒換6張臉 連性別都變得 網友：只有馬甲線是真（點擊放大瀏覽）：

+ 16

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】