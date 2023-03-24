鋼琴辣妹驚變「激凸機械女」 靠AI靚樣身材再進化 網民：邊度買
撰文：中天新聞網
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有「鋼琴女神」封號的馬來西亞女星李元玲，除了擁有精湛的琴藝之外，也曾參與電影《愛瘋狂》、《盂蘭神功》、《辣警霸王花》的演出。
經常透過社群分享日常的她，也於近日PO出自己化身AI女神的辣照，照片在曝光之後，引發許多網友紛紛前往貼文下方留言。
激凸緊身衣令網民高呼「太辣」 點擊放大瀏覽李元玲的「AI女神」造型及更多她的IG照片：
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「鋼琴女神」李元玲，平時除了會透過IG分享自己的生活照之外，也經常不吝嗇地PO出自己的火辣照。
然而，針對近日造成各界熱烈討論的AI話題，李元玲也跟上這波潮流，並在IG分享一系列自己化身成為「AI女神」的照片。
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對此，透過李元玲分享的照片可以見到，她身穿一件連體衣，進而凸顯她前凸後翹的傲人好身材，而她也在貼文中寫下：「我的第一個AI，ok嗎？」
然而，不少網友也在看過照片中的特殊剪裁後，紛紛留言向李元玲表示「雖然看起來很像激凸，但真的太辣的」，同時也吸引許多網友留言問：「這個AI機器人哪裡可以買？」
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