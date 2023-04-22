AI繪圖橫行　專家教4招輕鬆分辨真假　除咗手指仲可睇呢啲部位

近期AI相當火熱，不僅是ChatGPT，還有許多AI繪圖軟體，擬真程度相當驚人，在真偽難辨之下出現許多爭議。



然而這些「AI繪圖」真的看不出破綻嗎？其實許多小細節或是奇怪的角度，都能端倪出一二。

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從特朗普開庭，到許多辣妹煽情照開始，AI繪圖的問題開始備受重視，除了版權問題之外，以假亂真的亂世程度，很可能出現假新聞、輿論。

最近國外論壇Reddit上爆出有人拿裸照出售，但其實根本就是AI繪圖，該名叫做Claudia的女子，還特別強調自己價格合理，最後被發現根本就是AI繪圖創造出來的。

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然而面對AI非法、侵權入侵圖片、照片世界，都無法辨別嗎？其實也不盡然。專家就提供幾個辨別真偽的方式：

魔鬼藏在圖片細節處

好比人像，在手腳、身體細節處就沒有這麼細膩，如太過完美的美女，還可能也有手指彎曲的角度、或是關節模糊的地方。

背景是關鍵

背景也是辨別真偽的線索，好比說之前在網路上相當有名的「AI台灣街景」，背景中的招牌都是奇怪的文字。

善用搜尋

可用以圖搜圖功能，找到圖片的最初來源。

目前現有工具

目前網路上的AI繪圖工具，包括Stable Diffusion、MidJourney、DALL-E、GAN等，可用來幫助辨識是AI產生或是真實照片。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：以為買到廉價辣妹養眼照？AI生成圖網路瘋傳 「4專業辨別法」拆穿魔鬼藏細節中】