AI詐騙｜美女16秒換6張臉　連性別都變得　網友：只有馬甲線是真

撰文：ETtoday
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隨著AI技術越來越發達，新型詐騙也隨之出現，近日內地一名科技公司老闆郭男就在和朋友視訊通話後，430萬人民幣瞬間消失，沒想到是受AI換臉技術所騙。

公安部治安管理局則分享一段影片，一名女子在16秒換了6張臉：「你以為網聊的網友長這樣，結果長這樣……」

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該則公益科普影片由網友「超級頭腦AI魔法師」上傳，再經微博「中國警方在線」轉發指出：「這波絲滑變臉反詐宣傳真的很深刻。」

影片中可見，一名女子邊走邊說「你以為你聊天的女網友長這樣」，只見她手一揮，就變了一張臉，連脖子、肚子的膚色都跟著改變，短短16秒內就流暢地換了6張臉。

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微博網友則紛紛留言表示，「甚至膚色都能一起變！太可怕了」、「豬八戒變嫦娥分分秒秒的事」、「走在科技最前沿的總有詐騙這一行業」、「別說樣子，連身材也能AI調整」、「只有馬甲線是真的」、「不講武德」。

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