內地女被罵是「雞」？逼清潔工道歉：告到妳破產　疑聽錯1字出事

【香港旅遊／內地客】旅客來港待遇問題常惹關注，近日微博廣傳1段「內地客追罵食環署清潔工」影片，見到有內地女追着清潔工要求道歉，又不准清潔工掃地，稱被該清潔工辱罵是「雞」，揚言「我告到妳破產，告到妳坐牢」。清潔工多次強調自己沒有罵人，但因為被死纏不放下最終幾次說「對不起」，惟內地女未滿意續「攞尾彩」，稱「我天天沒事，我天天在這裏治妳！」。

影片引來網民熱議，有內地網民批評「香港人打心眼裏就瞧不起大陸人」、「就應該這樣。不能慣着他們」；也有網民認為內地女反應過火，「潑婦挑事兒」、「小題大做」。另有聲稱知情網民指出，事件起因其實是聽錯「1個字」引起了誤會，指清潔工沒有罵人。

《香港01》正向食環署查詢。



近日微博廣傳1段「內地客追罵食環署清潔工」影片，有食環署清潔工遭內地女子追罵，女子斥清潔工罵她是「雞」，要求清潔工追歉。（影片截圖）

影片於5月27日發布到微博，長2分10秒。現場為尖沙咀麼地道。據拍攝影片的內地客表示，她在上址沒有聽見涉事清潔工叫她，隨即遭該清潔工辱罵是「雞」，觸發追罵事件。

從影片見到，內地女子一直糾纏清潔工，稱被對方罵是「雞」，清潔工則多次強調「我沒有罵妳」。之後清潔工想離開現場繼續工作，惟內地客一直追擊，「妳（清潔工）不要走開，不准走！我今天一定要投訴你！不准走！叫妳、叫妳、叫妳啊！妳罵誰？」。

內地女追罵食環署清潔工過程逐格睇▼▼▼

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見到清潔工掃地，內地女即時打斷對方工作，「不准掃！不准掃！不准掃！」，又批評「妳侮辱誰呢？不歡迎我？香港是妳的嗎？妳是誰啊？妳老幾啊？我都沒有歧視妳，妳他X歧視我？妳以為妳是誰啊？」。內地女更邊鬧邊搶去清潔工手推車上的塑膠桶扔到遠處，清潔工想取回塑膠桶，內地女便伸出手指「篤」清潔工膊頭截停對方，要求「道歉」。

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清潔工於是說「對不起」，但重申「我沒有罵妳」，惟內地女不接受，揚言「我告到妳破產，告到妳坐牢，妳不道歉我今天不讓妳走，道歉啊！」。清潔工工作屢屢受阻，只好再道歉，內地女則說「好，我原諒妳，下次不可以這樣歧視大陸人」，又邊拍片邊「攞尾彩」，稱「我天天沒事，我天天在這裏治妳！」。

內地女最後「攞尾彩」稱「我天天沒事我天天在這裏治妳！」。（影片截圖）

影片至此結束。有內地網民批評「香港人打心眼裏就瞧不起大陸人」、「就應該這樣，不能慣着他們」、「香港環衛都這麼叼了？」。也有網民認為內地女反應過火，「潑婦挑事兒」、「小題大做」。

另有聲稱知情網民指出，事件起因其實是聽錯「一個字」引起了誤會，「我是當日路過，首先係大陸女人掉用過嘅紙巾落地下，個清潔姐姐用普通話叫班大陸女人不可以隨地丟垃圾，垃圾的『圾』跟『雞』差不多音吧，那個大陸女便追着清潔姐姐來罵，問為什麼說她是『雞』」。

《香港01》記者正向食環署查詢。