妻早產遇上大塞車！鐵騎士貼字報：老婆要生了　眾人讓路結局溫馨

為人父母，當然想親眼見證孩子出生，不過較早前馬來西亞就有男士在上班期間，突然接獲妻子早產消息，可惜由於當時接近下班時間，道路非常繁忙，加上他在新加坡工作，還要過關返回馬來西亞，因此獲同事提議他可在電單車後貼出字條，表示妻子要生了，希望獲他人讓路。最終在眾人熱心讓路和關口人員協助下，成功趕回去和妻子見證孩子出生，結局溫馨暖心。



馬來西亞有男士在上班期間，突然接獲妻子早產消息，可惜去醫院路上碰巧是繁忙下班時間，故在電單車後貼出字條，盼獲其他駕駛者讓路。（FB「Geng Motobike Kerja Singapore」圖片）

綜合馬媒報道，有網民在Facebook「Geng Motobike Kerja Singapore」群組發帖，請求看到這帖文的駕駛者留意，因為他朋友的妻子準備要生孩子，他需要趕回去見證孩子出生，故希望他人能讓路，並同時給予他祝福。從圖片可見，該名鐵騎士車後所貼上字條翻譯為，「請讓路，我妻子要生了」。

該名鐵騎士車後所貼上字條，翻譯為「請讓路，我妻子要生了」。（網上圖片）

據了解，這名31歲男子沙米魯是越堤族（來往新加坡和馬來西亞工作的民眾），每天都需要往返兩地上班，當時他身處在新加坡關口，準備通關回馬來西亞時，卻碰上下班繁忙時間，但由於心急想趕回家陪妻子見證孩子出生，他的同事便建議他可以在電單車後貼出字條，盼獲路上駕駛者讓路。

沙米魯接受媒體訪問時指，妻子預產期原於6月6日，不過5月31日當天下午突然接獲妻子致電，需要進入產房待產，嚇得他趕緊放下所有工作，趕回馬來西亞。他補充，貼上字條後獲不少人讓路，而在兩地關口負責安檢的人員得知他趕路原因後，亦讓他使用自動通關系統。

沙米魯續稱，在眾人協助下，平日通關原需要1個多小時路程，當天僅用了30分鐘便趕到醫院，更能陪同妻子迎接孩子誕生，「妻子本來覺得我應該沒辦法趕回來，畢竟當時是下班時間，路上車很多，所以看到我趕到醫院時又驚又喜」，故感謝眾人讓路給他，以及麻煩鄰居幫忙送妻子去醫院。

沙米魯妻子其後亦於帖文留言，「這是我的丈夫，上天保佑他在我宮縮期間趕上了，我已經平安誕下孩子，謝謝所有為我們禱告的人」。她透露，孩子是女嬰，已健康出生，並重達3.1公斤，是她和丈夫的第6名孩子，不少網民亦紛紛留言，祝賀他們夫妻倆順利再度榮升父母。

沙米魯妻子其後亦於帖文留言，感謝上天保佑丈夫在她宮縮期間趕到醫院，同時感謝所有為他們禱告的人。（網上圖片）

（綜合）