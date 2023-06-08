衰！的士暴雨下高速行駛　水花濺濕路上行人　網民質疑故意：無品

作為駕駛者，理應要「一眼關七」顧及路面不同情況，不過有司機就分享「車Cam（行車記錄器）」片段，顯示日前本港廣泛地區受暴雨影響時，有的士司機駛經行人路沒有減速慢駛導致剷起水氹，路上途人慘被污水濺濕。片段惹來網民熱議，有人質疑的士司機是故意，認為身為職業司機不可能沒留意路上有水氹，故斥其「X街」、「專登玩行人」；亦有人估計對方是無心之失，畢竟大雨期間容易被影響視線，更指出行人亦有責任不靠近路邊，以免發生類似事件。



有司機分享「車Cam」片段，暴雨期間有的士駛經行人路時，沒有減慢車速導致剷起水氹，路上途人慘被污水濺濕，事件惹來網民熱議。（車cam-L（香港群組））

該司機在Facebook「車cam L（香港群組）」群組發帖，指「下晝落到最大雨嘅時候，左線嗰位司機究竟係有心定無意剷水氹呢？」。圖片所示，在6月6號下午時份，滂沱大雨期間仍有不少途人在路邊等候巴士，不過卻突然有的士從後駛至，沒有減速導致剷起水氹，水花四濺因而波及不少途人。

據片主補充片段可見，涉事的士駛到前，有同樣是的士司機途經時有減速慢駛，過程並無濺起水花；而涉事的士駛離後，又有另一的士駛至，看到該的士有收掣減慢車速，沒有剷起水氹，影響途人。

片段被分享至網上後，有網民認為該的士司機是故意，狠斥其「X街」，「正常行車邊會靠咁左」、「有良心嘅司機會收慢唔會衝住過」、「睇佢速度及位置，係專登玩行人」、「明知咁大雨仲開咁快」、「又唔見後面嗰個射到人咁高」、「落雨揸車一定會留意有無大水氹，捉唔實好易失控，邊有可能唔知」。

亦有人認為對方或許是無心之失，被暴雨影響視線而已，「正正常常係馬路行，都要俾正義X批鬥」、「揸車落大雨視線受阻意識唔到，呢啲情況時有發生無人想」。不過據運輸署資料顯示，列明在下雨路面濕滑時，若駛經積水地方，應該慢駛，因為濺起水花不但阻擋自身視野，而且影響制動系統，及會使引擎停頓，更會影響其他駕駛人視野，或者濺濕行人。

（車cam L（香港群組））