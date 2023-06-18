床褥半年就有200萬隻塵蟎？專家教除蟲法：除蟎吸塵機效果有限

過敏保健意識抬頭，許多民眾購買除蟎機專門清除床褥、被褥中的塵蟎。



但台灣小兒科醫生.表示，除蟎機效果其實有限，只能清除表面5厘米，對較深層的塵蟎就沒辦法。

專家表示，要驅除塵蟎只要掌握「濕度」，以及定期清洗床單，降低塵蟎滋生最有效。

床褥如不處理 半年就可能會有200萬塵蟎生長 點圖看看專家分享的正確除蟎法：

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許多人使用吸塵器，或是專用除蟎機清除床上塵蟎，看到機身內灰塵愈積愈高，心裡也就變得更踏實。

但醫生卻表示，即便是除蟎機效果也有限，一些比較厚的床褥，深層的塵蟎根本吸不到，遇到小孩在床上跳，或是躺在床上睡覺時，裡面的塵蟎還是會移到表面。

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其實塵蟎機吸完出現的灰塵，不一定是蟎的屍體，也有棉絮與皮屑，看起來可以「份量很多」，但其實效果有限，基本上未處理的床褥使用半年，就可能會有200萬的塵蟎在裡面生長。

專家表示，除蟎首重抽濕，因為塵蟎喜歡潮濕的環境，基本上濕度超過80%，塵蟎就很容易繁殖增生，所以要利用抽濕機積極抽濕，濕度最好在50%上下，第2招就是要常換洗被褥、床單與枕頭套，每周至少一次，用60度C以上的熱水清洗，再曬太陽，塵蟎才會被有效清除。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】如女