嫌貴就過主？內地女嫌拖鞋標價貴　慘被店員輕視　毒舌友1句完勝

這樣勢利的店員，應該要再培訓吧？日前內地有女生將自己逛街時遇到有店員看輕她的事件分享到網上，惹來網民關注。該女生表示，當時眼見有對拖鞋標價300多元（人民幣，下同)，便說1句「我的運動鞋才100多」，店員聽到後便諷刺樓主不適合在該店買東西，旁邊友人聽到後反擊說「我看你站這裏以為很便宜呢」，1句毒舌話令店員無法反駁，女生感歎有這種朋友「爽死人」。店員惡劣態度引來網民批評，亦有不少人紛紛訴說曾被店員「白鴿眼」對待的經歷。



內地有看見商店的拖鞋標價300多元，便小聲指很昂貴，店員聽到後便諷刺她不適合在該店買東西，毒舌友人隨即幫口反擊，女生不禁説「爽死人」。（小紅書圖片）

該女生在小紅書以「被商場店員嫌棄了，還好有個嘴替朋友」為題發帖，指她上周末逛商場時，在某商店看見一對拖鞋標價300多元，感到驚訝下便小聲說了句「嚇S銀（嚇死人），這拖鞋要300多，我的運動鞋才100多」。

突然她身旁店員稱「300多貴嗎？那你可能不適合在這裏買東西」，樓主當下不懂反應，結果同行朋友馬上反擊「我看你站這裏以為很便宜呢」。其後店員被嗆到無話可說，女生因而發文感歎「有個嘴替（意指挖苦）朋友真的爽死人」。

同行朋友馬上反擊該勢利店員，「我看你站這裏以為很便宜呢」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

對於女生慘遭店員「白鴿眼」，不少網民都分享有類似經歷，「有時候買東西要被店員氣死，有店員問我是不是一直穿這麼休閒，逛街不穿休閒要怎麼穿」、「想給孩子買個電話手錶，想到孩子才一年級要1000多，丟了太可惜，就想看看別的櫃檯便宜點的，誰知走出去十米，那店員吆喝了一句『想便宜去網上買啊，有的是便宜的！』」。

有人妻更分享某次逛珠寶店時遇到勢利店員，丈夫為面子勉強在店內購物，「我老公說進去有個女的掃了我一眼，跟別人說『我才不去接待呢』，然後另一個女的來接待了，我老公默默覺得本來不打算買也要買一個童鐲」。

另有女生則公開母親「解氣」反擊方法，「我小時候我媽帶我去逛街，看中一件大衣，我媽媽讓店員拿一下試一下，店員看了我們一眼說『這大衣很貴的，不買不要試』。我媽被氣的冒煙，正巧發了工資口袋裏揣著，拿出來一打一萬扔她眼前。店員連忙拿下來給我媽試，我媽拿起鈔票說了句『不好意思不合適』，拉着我轉頭走了」。

（小紅書）