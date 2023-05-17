港男淘寶買平底涼鞋　腳板竟被染至全黑：中咗毒咁　網民揭真相

又有網民淘寶中伏？日前有港男在淘寶購物群組發文，指最近購入一對女裝平底涼鞋，外型美觀，但穿上後發現鞋子甩色，腳板竟被染至全黑，揚言穿上後「腳底就中咗毒咁」。帖文令網民爆笑，「仲黑過唔著鞋」、「名副其實嘅黑店」，亦有人分享於淘寶購買產品時均遇甩色的經歷。不過有眼利網民認出，照片於去年已在網上瘋傳，翻查網上資料，照片相信源於越南的群組，事主稱在市場以3.5萬越南盾（約19港元）購入，而同一群照片日前亦被轉載到台灣群組「爆廢公社」，同樣引起哄動，有網民批評港男「呃Like」。



日前有買家分享他購入1對外型美觀的女裝平底涼鞋，不料穿上後雙腳腳板竟被染至全黑，故稱「腳板底中咗毒咁」。（FB「淘寶開心share」圖片）

樓主在facebook群組「淘寶開心share」發帖並附上4張圖片，直言「呢款鞋着完，腳板底就中咗毒咁」。從圖片可見，他從淘寶買入女裝平底涼鞋，單看外型都無特別，鞋面配以閃石和交錯的針織，更顯美觀，未料甩色嚴重，穿上後一雙腳板被染至全黑，骯髒程度嚴重過無穿鞋外出，相當嚇人。

網民對樓主中伏慘況深表同情，但忍不住取笑一番，「用炭做㗎？」、「好彩無落雨，唔係一路行一路漏墨汁」、「丐幫幫主」、「仲黑過唔着鞋」、「美源髮彩即刻變黑，得咗」、「佢有無Cap帽買？ 帶完唔使染頭髮」、「好彩唔係買底褲」、「好似初生BB咁，可以打個腳印紀念下先」、「名副其實嘅黑店」。

有淘寶買家亦分享買鞋甩色經驗，表示不敢再買黑色涼鞋，「我都試過，仲要着去旅行，嗰晚除鞋先發現，即刻掉咗」、「我老公上次淘寶買咗啲襪都係咁」。

有網民分享「我老公上次淘寶買咗啲襪都係咁」。（FB「淘寶開心share」圖片）

惟有網民認出圖片早於去年已在網上瘋傳，甚至曾被越南媒體報道，翻查網上資料，有關照片於2022年1月19日由1名越南女網民上傳至當地fb群組，聲稱在市場看到賣3.5萬越南盾（約19港元），買回家後試穿結果腳板變黑。同一群照片日前亦被分享到台灣fb群組「爆廢公社」，一樣引起哄動。有網民指樓主只是用其他人的照片及帖，「那係唔係po主買了（淘寶）嘅親身經歷？佢點解要咁做」、「樓主偷圖？」、「單嘢上年㗎」，批評樓主只是想博眼球。

有眼利網民發現照片去年已被越南媒體報道，事實上源自越南的fb群組。（facebook群組「Ở Nhà Vui Thấy Bà!」截圖）

（綜合）