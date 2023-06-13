3歲兒交表妹及男友托管1個月　遭虐打致死70多處傷　判刑出爐惹議

英國1名3歲男童，由於母親因病未能照顧他，而將之交由年輕表妹充當保母。可是在短短1個月，男童便被發現身上有70多處傷痕，臨死前的數小時，更被人重擊頭部10多次，最終因腦出血致心臟停頓死亡。表妹保母及其男友因謀殺及虐兒罪，分別被判入獄13年及15年。不過早前陪審團認為保母的危險程度被評為最低級，可轉移到開放式監獄，判決結果讓男童家屬十分憤怒。最後司法部利用司法部長權力，將凱莉繼續留在封閉式監獄。



綜合外媒報道，死者為3歲男童萊恩（Ryan），他的母親艾美（Amy Hancox）於2008年時只有21歲，因患有憂鬱症難以照顧兒子，因此每周以40英鎊（約395元港元），將兒子託付給19歲的表妹凱莉 （Kayley Boleyn）照顧。

凱莉將男童帶回家照顧，當時與25歲男友克里斯托弗（Christopher Taylor）同住，男方是癮君子，還有酗酒及暴力傾向。男童在凱莉家中短短一個月內，遭兩人毆打超過70次，身上出現大大小小傷口，最後在同年12月24日因陷入昏迷須緊急送醫，經過38個小時搶救宣告不治。

法醫驗屍結果顯示男童在生前的數個小時內，頭部遭受至少10次重擊，力道與被汽車撞上無異，導致他腦出血，出現心臟停頓現象。

案件經審訊，陪審團裁定凱莉與泰勒兩人謀殺及虐兒罪成，法官判凱莉入獄13年，泰勒則被判入獄15年。不過早前的假釋聽證會中，陪審團裁定凱莉的危險程度，是英國罪犯分類中危險度最低的D類，因此建議將凱莉轉移到開放式監獄。

這次決定引起了男童家屬和外界極為不滿，他們認為，凱莉只有19歲便對一個毫無反擊力的3歲幼童做出如此殘忍的事，移送開放式監獄的決定太過輕率。最後司法部利用司法部長權力，將凱莉繼續留在封閉式監獄。