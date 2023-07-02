玩咁大？交通警馬路突自炒　行人竟咁做惹議：咁唔畀面阿SIR？

馬路隨時發生難以想像意外！網上近日瘋傳一段「車CAM（行車記錄器）」影片，見到2名交通警於斑馬線前等候紅燈期間，有2名行人趁「閃燈」衝過馬路，其中一名交通警疑因此下車想「捉人」，詎料一下車旁邊同袍就突然失平衡「自炒」，2名警員最終要一同用力扶正電單車，2名行人則慢慢離開現場。

影片引來網民熱議，驚訝「發生咩事？」、「自炒？」、「2個行人鐵馬前閃燈衝馬路咁唔畀面阿sir…」。



網上近日瘋傳一段「車CAM（行車記錄器）」影片，見到有交通警於馬路上失平衡自炒。（影片截圖）

有司機於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布該段「車CAM」影片，留言「路上零意外，香港人人愛」。

影片於6月9日早上約9時拍攝，地點在新界荃灣國瑞路。影片見到，2名交通警正在斑馬線前等候交通燈轉綠燈，突然有2名行人趁「最後一刻」快步走過馬路，於鏡頭左邊的交通警見狀隨即下車，疑似想「捉」上述行人。

離奇過程逐格睇▼▼▼

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詎料交通警一下車，旁邊同袍就突然失平衡「自炒」，他隨即伸手想扶電單車但不成功，同袍亦被電單車倒下衝力導致撞到旁邊護欄。2名警員之後一同用力扶正電單車，2名行人則慢慢離開現場。

網民看過影片議論紛紛。（影片截圖）

網民看過影片驚訝，「發生咩事？」，「2個行人鐵馬前閃燈衝馬路咁唔畀面阿sir…」、「左邊阿sir應該落車想捉行人過馬路，2個行人比右邊阿sir救咗一命」、「所以開始轉三輪電單車係有原因嘅」。