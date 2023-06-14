3母子太子站坐港鐵　8歲仔關門外失聯半小時尋回　阿媽勁驚爆喊

人生路不熟，出門在外更要看好孩子。日前，有從美國回國的媽媽在小紅書上發文，稱有事要到長沙灣處理，於是帶着一對兒女在太子站坐港鐵，結果8歲兒子趕不及上車，意外被關在車門之外。她用手勢示意兒子原地等候，她會折返找他，但兒子似乎理解錯誤，在好心人陪同下乘坐下一班列車到深水埗，兩母子因此錯過。

這位媽媽表示孩子幾乎沒坐過公共交通，出入都是私家車代步，因此兒子走丟後，她特別恐懼。所幸在職員及熱心人士幫助下，母子失聯半個多小時後得以重逢，為此她特別感謝港鐵職員，又警戒家長們「要多給孩子教一些應急方法」。



有媽媽在小紅書上發文詳述8歲兒子因為趕不上列車，意外走失，與她失區逾半小時才尋回的經歷。

該名定居美國的媽媽在小紅書上以「香港港鐵太子站到深水埗驚魂一刻」為題發文，表示當日是「從美國回來踏上香港第1天」，因要到長沙灣處理事情，於是帶着12歲大女及8歲兒子坐港鐵。她帶着女兒和兒子在太子站前後腳上車，「兒子離我半步之遙車門開始關閉」。兒子因怕被車門夾到，於是撒手後退，獨留月台，面上露出「無比驚恐的表情」，她即時打手勢叫孩子原地等候，打算到了深水埗再折返太子接兒子。

她表示不知道兒子是否明白她手勢意思，「一兩分鐘的路程我緊張萬分」，而1位女乘客目睹全程，即熱心地跟上她指點她如何換乘折返。她解釋「我家孩子從小坐私家車，沒有坐過公共交通」，故一想到「他該會遇到什麽困難和遭遇什麽」就淚流滿面。令她不安的是，到了太子站後，兒子竟然不見了，她遍尋不獲，「第二圈沒有找到我已經被嚇的手腳發軟，不敢想，怕他被人拐走」。於是她趕緊找港鐵職員幫忙廣播、通知深水埗站職員，及分頭尋找。

同時，她打長途電話告知身處美國的丈夫，丈夫緊張地叫她報警及尋求大使館協助。當時職員安慰她，「工作人員說失蹤沒有48小時不接受報案，並安慰我不要急」。所幸半個多小時後，深水埗職員回覆稱「有1位老人領1個男孩去找他們」。在港鐵職員陪伴下，她最終在深水埗站見到兒子，即時「和他抱頭痛哭」。兒子哭訴說不記得她電話號碼，於是曾向該名老人借電話打給遠在美國的爸爸，可是都拒接或者接了就掛斷，她事後猜是因為忘記加區號，未能打出。

她回應網民批評時，表示兒子「從小坐私家車，沒有坐過公共交通」，而事發當刻也有進行過求助，請網民收起「惡意」。（小紅書）

她稱，事件對她及兒子留下「嚴重心理陰影」，兒子回到住處後還驚魂未定，晚上都會做噩夢哭醒。她事後解釋，「確實孩子從小未坐過公共交通，而且在很安全的環境長大，忽視安全問題太久」，又表示事件是一次告誡，認為家長要教孩子一些應急方法，「隨時給孩子留下一個聯絡牌，多記家人幾個緊急聯絡號碼，以便他尋求幫助能快速找到我們，還有就是出門在外萬一走散一定要原地等」，同時，她又向港鐵職員表示感謝，「我向深水埗和太子站的工作人員表示感謝！他們之間的聯動和熱心幫助讓我快速找到孩子。」

有網民提醒樓主，當車門快將關上時不要該強行上車，特別是帶着子女的時候。（資料圖片）

帖文曝光後引起不少網民關注，有網民認為表示慶幸她迅速找回孩子，「真的太幸運了」、「只有經歷過才懂得那種恐慌」、「想起我女兒走丟的事，就算她現在大了，我還是會很怕」。但也有人認為樓主該從事件中反省學習，「你不應該考慮是你的問題嗎？列車快關了還上車」、「拖着兩個孩子更不應該在快關門的一刻上車，而且8歲孩子已經不小了，你要教教生活中遇到的一些應變能力」、「當說完粵語版普通話版英文版三次請勿靠近車門，又嘟嘟嘟6聲，你們還是會被車門夾的時候，是不是哪里不對勁了」。

（小紅書）