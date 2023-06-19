戶口存款離奇消失六成　老婦聞銀行回應氣炸　取全部錢咁追數絕了

錢存在銀行都沒保障？馬來西亞1名75歲老婦，早前到銀行提款發現戶口存款少了5,000令吉（約8,500港元），佔全部存款逾六成，於是向銀行職員詢問原因，但回覆卻令她十分不滿，一怒之下把存在該銀行的儲蓄全部取出，轉移到其他銀行。她事後向當地議員求助，堅持追討失款。



銀行戶口存款金額要時刻留意。（示意圖／gettyimages）

綜合馬來西亞媒體報道，事發今年1月初，來自關丹的75歲陳姓老婦帶存摺到銀行提款1,500令吉，卻發現戶口存款不知何故少了5,000令吉（約8,500港元）。

陳婦戶口本有8,000令吉（約1.4萬港元）存款，5,000令吉相等於存款逾六成，她於是詢問銀行職員戶口不見錢原因，職員則說有關款項在2022年初被提走，但詭異的是，她對這筆提款全不知情，「這個銀行戶口，我從來都沒有辦過提款卡或電子轉賬，如果有需要提款，我都是帶着存摺去銀行櫃枱提款，所以這筆5000令吉究竟是如何被提取的？這讓我感到很訝異」。

來自關丹的75歲陳姓老婦帶存款簿到銀行提款1,500令吉，卻發現戶口存款不知何故少了5,000令吉（約8,500港元）。（網上圖片）

陳婦又引述銀行職員表示，即使沒有使用存摺仍然可以提款，令她感到懷疑了。更奇怪的是，她要求職員在存款簿上打印存款及出納紀錄，該職員卻稱目前銀行系統不能打印，只能手寫，接着職員就把存款及出納紀錄抄寫在她的存款簿上，「這做法真的符合程序嗎？真讓我感到匪夷所思」。

陳婦得不到滿意答案，一怒下取出她在該銀行全部戶口儲蓄，轉至其他銀行。（網上圖片）

職員之後不了了之，陳婦得不到滿意答案，一怒下取出在該銀行全部戶口的儲蓄，轉至其他銀行，事後再向當地議員求助，希望能追討失款。

當地議員則指陳婦個案較特殊，因一般詐騙案都是經網上轉走款項，又或是利用手機app的漏洞去騙財，故建議陳婦先去案，再向銀行了解詳情。