車資爭議｜內地女遊香港質疑的士司機劏客　深圳灣去尖沙咀呢個價

的士車資爭議時有發生，近日有內地遊客到港遊玩，從深圳灣口岸出發到尖沙咀，咪錶顯示447.5港元，而司機收了她500元後，只找贖了10元。女子表示過往來港走相同路程，的士收費只需約350元，懷疑是次事件是司機「坑錢」，又質疑「錶一定是有處理過的」。不過，她最終還是按司機要求付了490元，並沒有即時與司機對質，只在事後發文批評司機亂收車資。有網民就提醒如有車資問題，必須即時處理，事後就算懷疑受騙也無從追討。



有內地遊客表示，早前到港遊玩時，坐的士從深圳灣口岸到尖沙咀，咪錶顯示為447.5港元，但司機收了她500元後，只找贖了10元。（小紅書）

該名內地女子於6月4日在小紅書上發帖怒轟「香港的士太離譜了」，她表示當日從深圳灣口岸乘搭的士往尖沙咀，以往車費都是約350港元，但這次卻不同，「這個師傅真的離譜，到了尖沙咀447.5港幣，我給了500，最後只找了我10塊錢」。她表示司機對她說了一堆「聽不懂的話」，她根本不理解車資明細，也無從投訴，只能按司機要求付錢。

她又透露，以前她都習慣從深圳灣口岸直接坐的士到尖沙咀，基本價格都維持在350港元左右，但這次司機突然收了她490港元，直言「覺得很坑」。她到家後回憶坐車經過，認為咪錶有問題，「司機用手碰過那個計價表，有一段時間錶跳的特別快，然後快到目的地他又碰了一下錶，大概是這樣」，她更斷言「錶一定是有處理過的」。她形容是次事件是「大無語」，又表示發帖是為了提醒他人在香港坐的士要保留收據。

有網民留意到司機沒有展示司機照，又建議樓主報警。（小紅書）

帖文引起網民熱議，有網民建議樓主報警，「司機證都沒有，你應該跟他說已經拍了照要報警，太離譜了」、「亂收錢報警啦」。但也有人認為事件或與的士加價、行李費、或隧道費有關，「無收多，$500差不多，今年的士加價20%」、「疫情3年時間，的士都升了2次價。屯門和元朗去尖咀路程接近，計一下400幾了，438我覺得好正常啦，行李也是按件收，人家真沒坑你」。

有較多網民則認為就算司機刻意「劏客」，樓主當時沒有提出質疑及報警，事後也難以追討，「當時為什麼不問他，不知道他找少錢給你要出聲？」、「有問題唔即時提出，過後講咩都冇用」、「這次不走運，下次碰上一定要報警」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，司機不得向乘客收取高於法定車資的費用，違者一經定罪，可處罰款10,000元及監禁6個月。另外，的士司機必須在車內展示以中、英文字示明的使用的士收費表、車輛登記號碼、及證件架上之的士司機證，以便乘客可以清楚見到及易於閱讀。

（小紅書）