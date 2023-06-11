極品西客！海洋公園召的士到葛量洪醫院　提3要求限車款兼想免費

使用應用程式召的士，乘客就能因應個人需要提明要求，但這個乘客也太大想頭了吧？有的士司機近日使用應用程式接單時，發現有乘客召車時提出各種無理要求，不但表明只限豐田混電的士，甚至提出「免費」，又稱「無誠意勿接」，該幅截圖令網民大感傻眼，直斥該名客人是「極品西客」。



有的士司機發現有乘客召車時提出無理要求，不但表明只限豐田混電的士，甚至提出「免費」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，並上傳1張召喚的士平台的手機畫面，當中顯示有2張單，而其中1張為由海洋公園到同區的葛量洪醫院。不過，該乘客卻在備註中留下讓人難以置信的3大要求，表明「只限豐田混電，免費，順路收工先好接，無誠意勿接」。

樓主在文中直言以「強盜」形容該名乘客，而大批網民也炮轟太離譜，直指該乘客是「極品西客」，留言直斥「丐幫幫主，乞兒中霸主」、「車去殮房」、「打電話同佢講『你問巴士司機可唔可以免費車你，睇吓巴士佬鬧唔鬧你』」、「以為自己係太上皇」、「個腦係咪有問題」。

另有部分網民則認為該乘客「玩嘢多」，根本毋需理會他，也不用因此動怒，「呢啲一睇就知係呃分order，居然會有人認真對待，仲日日post，你唔厭我都煩啊大佬」。