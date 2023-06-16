內地女公審的士司機罵人：香港這麼排外　自爆內情網民唔幫：該罵

自通關以來，不少內地人都在社交平台小紅書分享遊記，有內地女子早前就發文批評「香港這麼排外的嗎」，表示由乘搭的士時被司機罵，以至到酒店辦理入住手續，均感到不被友好對待。惟在網民追問下，女生講述乘搭的士的經過，稱她來港沒有帶現金和銀行卡，坐車前又沒有問清楚付費方式，直至到達目的地方才知道司機不收微信支付寶，更大罵她浪費時間。網民知道內情後，紛紛反指樓主有錯在先，直言「貌似罵的沒毛病啊」、「不罵你罵誰？」。



有內地女子在小紅書發文，批評「香港這麼排外的嗎」，表示由乘搭的士時被司機罵，以至到酒店辦理入住手續，均感到不被友好對待，但網民知道真相後反斥是樓主不對。（小紅書）

該名內地女子今年5月在小紅書以「香港這麼排外的嗎」為題發文，表示她來港後的第一印象就不好，「被出租車司機罵，酒店辦入住也是愛搭不理，還動不動內地咋滴咋滴，真是一點都不友好，內地人怎麼了」。她發帖公審行程中遇上的人，均對內地人特別差，有網民便留言追問的士司機為何會出言責罵。

樓主則回應指，由於她來港前看網上「攻略」，內容稱在香港可以使用微信支付寶，便沒有帶現金，不料連銀行卡也忘記帶，截的士前沒有問清楚付費方式，結果到了目的地，司機因沒有微信支付寶無法收取車資，便責怪她浪費時間，怒斥「以為跟你們內地一樣啊，什麼都不懂妳跑出來玩，浪費我賺錢浪費我時間」，司機更稱如沒法付車資就只能報警，樓主只好下車找途人換取港幣付錢，事件才告一段落。

樓主指來港前曾看網上「攻略」，稱在香港可以使用微信支付寶，便沒有帶現金，不料連銀行卡也忘記帶，結果乘的士後沒法付款。（《美麗戰場》劇照）

帖文其後引未網民討論，不少人認為的士司機罵得有道理，留言指「那就是你自己問題囉，司機沒有包薪制度，妳當然在浪費他時間，少賺一百幾十的，對要養家的人說是巨款，不罵妳罵誰？」、「貌似罵的沒毛病啊」、「有些人真是沒花錢都想當大爺，無解」。

不過，也有部分網民表示香港的士司機本來便急性子，而且態度差，毋關內地人與否，勸樓主不要太在意，「出租車司機、茶餐廳夥計那些，基本只要是人都會罵的，不用放在心上」、「的士的大叔們態度是人就X（粗口罵）」。