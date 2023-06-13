遊日港女上機前才發現登機日係聽日　HK Express確認：會加強管理

去旅行最重要的是確保證件跟身及不能搞錯乘搭飛機時間，網上流傳帖文，有遊日港女於關西機場辦理登機手續及通過安檢後，至登機閘才被職員告知其登機日為翌日，最終需要安排她取回行李離開機場禁區，令她不禁大嘆「呢啲經驗真係人生第一次，好X黐線」。帖文引來網民討論，有人認為事件充滿疑點，質疑港女買機票後看錯登機日子，但亦有人不解為何機場多個部門也容許她成功過關並抵達禁區。

HK Express回覆《香港01》查詢時確認有關事件，稱已即時了解情況，發現起因為當地地勤公司職員與機場保安在溝通上出現誤會所致，屬個別事件，而HK Express事後已要求相關地勤公司加強管理。



網上流傳帖文，有遊日港女於關西機場辦理登機手續及通過安檢後，至登機閘才被職員告知其登機日為翌日，最終需要安排她取回行李離開機場禁區。（連登討論區圖片）

有網民於連登討論區以「港女遊日過晒機、海關，臨上機回港前被告知聽日先至係登機日」為題發文，貼出2張社交平台限時動態截圖，顯示有港女到日本大阪旅遊，回程時到機場辦理登機手續、過關及通過安檢後，於登機閘打算上機時才被地勤職員截停，指她手持機票的登機日其實是翌日。

港女得知消息大感錯愕，大嘆無奈又不幸，直言「最搞笑嘅係佢又畀我哋整登機證，又畀我哋過關，連機場個登機處我哋都過到，就係臨上機嗰下先話唔得」，形容「呢啲經驗真係人生第一次，好X黐線」。

最終港女被要求離開機場禁區，並獲安排取回行李離開。她其後貼出相片更新，稱幸好本身與友人訂購了多1晚民宿，故當晚不用臨時找地方過夜，「本身諗住for唔使咁早check out，啱啱好可以住多日，都唔知好彩定唔好彩」。

帖文一出引來網民討論，不少人指出事件充滿疑點。有網民認為事件屬港女責任，質疑她沒有看清楚登機日子便到機場，「白紙黑字有紀錄可以點錯？」、「張機票無寫日期？」、「係咪事主自己早咗1日去機場咋？、「點睇都似係自己搞錯日子啦，Self check in咪去到閘口先發現，仲要唔係獨遊，集體未瞓醒」。

港女其後貼出相片更新，稱幸好本身與友人訂購了多1晚民宿，故當晚不用臨時找地方過夜。（連登討論區圖片）

不過也有網民認為，事件或牽涉機場員工一連串疏忽，「好多公司都可以早一甚至兩日check in，早一日入到禁區都正常，最大問題真係地勤，其實如果check下，睇睇機票就會見到日子唔啱啦，點解仲寄人哋啲行李出去」、「主要都係寄艙行李嗰部份唔明，地勤睇到你聽日飛嘅都唔會放個行李上飛機啦，而家係行李上到飛機，但係個人上唔到飛機，航空公司應該點都有少少責任」。