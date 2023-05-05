旅遊達人也中伏！到機場才知機票「不包寄艙行李」迫付天價附加費

消費糾紛新聞時時可見，有些消費糾紛爭議還需借助司法來解決。曾出版多本旅遊工具書的作家「三小a」於他的Facebook Page「三小a的隨手拍寫」貼文，提到一例消費糾紛。



某個「達人」旅遊粉絲團公審旅行社及航空公司，而且還要求業者退費以示負責任，不過旅行社有提出證據證明。

三小a貼文的重點不是評論誰對誰錯，而是想問大家：「有沒有習慣在訂完票並收到電子郵件後，習慣性確認電子機票資訊是不是正確呢？」

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三小a表示這件消費糾紛，旅行社也提出證據，證明這位「達人」在購票時就是購買沒寄艙行李的票種，三小a說結論到底是誰錯？答案其實已經很清楚了。

不過三小a更提醒大眾要注意在訂完票並收到電子郵件後，習慣性確認電子機票資訊是不是正確，因為他相信很多人不會馬上做檢查，通常會等到出發前一天或臨櫃時才發現有問題，這時可能得付出不小的代價。

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三小a不僅提醒買機票的大眾在收到電子郵件後要馬上確認電子機票資訊是不是正確的，也建議只要固定確認以下幾個欄位是否正確就好：

1.乘客姓名英文拼寫 （PASSENGER NAME）；

2.出發抵達地機場代號 （DEPARTURE跟ARRIVAL）；

3.往返航班號碼、出發日期及時間 （FLIGHT、DATE跟TIME）；

4.行李重量件數（BAGGAGE）。

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三小a表示前面3項應該都沒什麼問題，但第4點會因航空公司、航線不同而有不一樣的規定，部分航空公司會以件數作為標準，他更附圖2張電子機票為例說明。

三小a以這兩張電子機票來說，在BAGGAGE欄位可以看到是1PC，基本上就是1件寄艙行李（最多23公斤重），不過要特別注意，「如果你是2件寄艙行李，即使總重剛好23公斤，還是會被地勤要求加買行李件數，這就是計件制，還有一種是不算件數算行李總重的計重制，像是LCC（低成本航空）多數都是採用這種制度」，相對之下也比較適合喜歡到國外血拼的朋友。

文末，三小a再度強調「建議大家收到電子機票後馬上確認電子機票內容是否正確，這樣不僅能第一時間發現錯誤，也可以省下不少處理的時間跟產生的費用」。

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