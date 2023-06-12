見太多旅客買特價平機票後出事 旅遊達人教瘋搶前必先注意這些
撰文：風傳媒
出版：更新：
今年掀起疫後旅遊熱潮，各家航空公司也不時推出優惠機票搶商機，不過便宜機票往往會有較多附加限制。
旅遊部落「最懶少年」近日就發布「勸戒文」，表示最近看過太多訂了機票，卻臨時有事不能去，只能吵鬧要退票的案例。
他提醒「航空公司沒那麼好心，賣你便宜機票還能轉讓改期」，民眾出手前一定要仔細看規定。
還有不少人拿錯行李 點圖看「最懶少年」的建議原文及其他網友的意見：
+22
0+3｜日本自由行機票貴如天價？空姐教如何增免費upgrade頭等機會HK Express等廉航增日本韓國航班機票將減價？ Expedia這樣預測澳洲自由行注意！飛Sydney買錯機票去咗美國Sidney 業者：非首宗
旅遊達人「最懶少年」近日在臉書粉專發文「這是一篇勸戒文」，貼文表示他最近看到太多訂了機票，後來卻稱訂錯日期，或是臨時有事不能出行，「再來一哭二鬧三上吊要退票」。
他提醒：「航空公司沒那麼好心，讓你買了便宜的機票，還能轉讓改期，如果可以少年現在應該算機票大富翁了，再來一堆異想天開身體不適，想跟航空公司吵？」
【延伸閱讀】2023年最佳航空公司排名出爐 卡塔爾失第一 CX國泰航空排第幾？（點擊放大瀏覽）：
+21
貼文指出，航空公司販售機票時，通常只有「醫療因素僅限乘客」，或是更特殊狀況，「不過這還要以各航空公司為準，基本上只有特殊各案才有可能成立，所以真的在買機票前，拜託一定要先看到你買的航空公司規定，不要什麼都不看，一直打勾，刷下去基本上就GG了」。
「最懶少年」同時提醒，最近看到不少出國旅遊結果拿錯行李箱的相關討論，「拜託拿自己行李前，對一下上面的英文名字，就算拿錯了也趕快通知航空公司，不要讓別人整個假期都毀了」。
此外，還有個案的免稅商品或手提行李被「誤拿」，他也提醒出去玩最好把東西放在自己看得到得地方，以免碰上麻煩。
【延伸閱讀】旅遊達人也中伏！到機場才知機票「不包寄艙行李」迫付天價附加費（點擊放大瀏覽）：
+20
內地開關｜機票預訂量暴增 最受中國旅客歡迎卻非港日韓泰而是它女網友日日幻想日本有幾好 終去東京旅遊秒崩潰：喪失熱愛的心了泰國海灘旅遊 5歲童遭群猴攻擊 勇父「1打10」負傷救愛子日本旅遊回程「做漏1件事」唔見15000日圓 網民：剛去東京都試過澳洲旅遊｜買車票做漏1件事隨時面臨高額罰款 女網友：現在才知中國旅客日本旅遊把「它」當神藥爆買 日媒談當地人困擾原因
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一堆台人買便宜機票「一哭二鬧吵著要退」 旅遊達人勸「先看規定」：航空公司沒那麼好心…】