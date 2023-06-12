見太多旅客買特價平機票後出事　旅遊達人教瘋搶前必先注意這些

今年掀起疫後旅遊熱潮，各家航空公司也不時推出優惠機票搶商機，不過便宜機票往往會有較多附加限制。



旅遊部落「最懶少年」近日就發布「勸戒文」，表示最近看過太多訂了機票，卻臨時有事不能去，只能吵鬧要退票的案例。

他提醒「航空公司沒那麼好心，賣你便宜機票還能轉讓改期」，民眾出手前一定要仔細看規定。

還有不少人拿錯行李 點圖看「最懶少年」的建議原文及其他網友的意見：

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旅遊達人「最懶少年」近日在臉書粉專發文「這是一篇勸戒文」，貼文表示他最近看到太多訂了機票，後來卻稱訂錯日期，或是臨時有事不能出行，「再來一哭二鬧三上吊要退票」。

他提醒：「航空公司沒那麼好心，讓你買了便宜的機票，還能轉讓改期，如果可以少年現在應該算機票大富翁了，再來一堆異想天開身體不適，想跟航空公司吵？」

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貼文指出，航空公司販售機票時，通常只有「醫療因素僅限乘客」，或是更特殊狀況，「不過這還要以各航空公司為準，基本上只有特殊各案才有可能成立，所以真的在買機票前，拜託一定要先看到你買的航空公司規定，不要什麼都不看，一直打勾，刷下去基本上就GG了」。

「最懶少年」同時提醒，最近看到不少出國旅遊結果拿錯行李箱的相關討論，「拜託拿自己行李前，對一下上面的英文名字，就算拿錯了也趕快通知航空公司，不要讓別人整個假期都毀了」。

此外，還有個案的免稅商品或手提行李被「誤拿」，他也提醒出去玩最好把東西放在自己看得到得地方，以免碰上麻煩。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一堆台人買便宜機票「一哭二鬧吵著要退」 旅遊達人勸「先看規定」：航空公司沒那麼好心…】