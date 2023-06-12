被女友小便後一行為嚇親！台男問「這樣正常嗎？」網民：好噁心…
撰文：聯合新聞網
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情侶間交往，除了價值觀合不合之外，生活習慣也經常成為彼此討論的話題。對此，近日就有一名台灣男網民PO文表示，某天突然發現女朋友上完小號直接穿褲子，讓他超驚訝，因此好奇發問「想知道這到底正不正常？女生上完廁所都會擦嗎？」掀起大批網民熱議。
該名男網民在《Dcard》發文表示，有一天突然發現女朋友上完小號直接穿褲子，沒想到女友告訴他「有衛生棉就沒差」，讓他感到相當疑惑，忍不住上網詢問廣大網民：「請問女生有衛生棉就不會擦嗎？想知道這到底正不正常？女生上完廁所都會擦嗎？」
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貼文一出，引發網民熱烈討論，紛紛留言「好噁…她怎麼能忍受下面濕濕的」、「我傻眼！怎麼有女生上完廁所會不擦的？好噁心」、「衛生習慣太可怕了吧…只要上廁所都要擦欸」、「我以為擦尿尿已經是反射動作了」、「也要擦啊，不管怎樣都要！就算她每個小時換一次，經血的味道都已經在可怕了，餘尿+經血一起悶住後夾雜的味道更恐怖，整個不敢想像」。
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不過也網民表示，「照理說要擦啦，但老實講有幾次我也懶得擦」、「有時候我也會懶得擦…然後如果哪天還穿緊身褲就會發炎」、「我不會擦欸，因為擦也擦不乾淨，我是那種一定要擦乾淨的人，但有經血要擦乾淨就需要超多衛生紙，擦不乾淨很麻煩，所以乾脆就不擦了」、「跟我姐一樣，因為有墊衛生棉所以不擦，覺得很噁」。
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