狂！大媽摘車厘子被嫌手腳慢解僱　玩命吃XX斤報復：吃夠了就走！

大媽打工，經歷就是不一樣！內地有大媽到果園打工摘櫻桃（車厘子），但因為手腳慢被老闆嫌棄，然而大媽沒有離去，反而邊走邊摘車厘子吃，當場狂吃了20斤（逾10公斤）車厘子，更揚言「我吃夠了就走」。

相關影片於網絡瘋傳，網民看後批評大媽做法可恥，又為老闆感到悲哀，「老闆倒楣」、「心地不好」；也有網民關注大媽身體狀況，「不上火嗎？櫻桃吃多了傷身」、「櫻桃是涼性的，只怕會拉2天肚子」。



內地有大媽到果園打工摘櫻桃（車厘子），但因為手腳慢被老闆嫌棄，然而大媽沒有離去，反而邊走邊摘車厘子吃，狂吃了20斤（10公斤）車厘子，揚言「我吃夠了就走」。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發5月18日，山東平度1名大媽到果園打工摘車厘子，然而由於手腳慢，也不熟識車厘子品種，因而被老闆嫌棄，當場解僱，她埋怨說：「我出來打工，我出來摘櫻桃（車厘子），不知道品種是什麼樣，嫌我不會摘。」

不過大媽未有離開，反而想着要「回本」，邊走邊摘車厘子吃，狂吃了20斤，值60多人民幣（逾66港元），更揚言「我吃夠了就走」。

從網上流傳影片見到，大媽全程「嘴不停口」，邊吃車厘子邊抱怨，吃完車厘子就地把殘骸吐出，似乎不太衛生。

大媽邊走邊吃車厘子程逐逐格睇▼▼▼

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影片引來網民熱議，不少人批評大媽行為，「心地不好」、「老闆倒楣」。也有網民擔心大媽身體狀況，「不上火嗎？櫻桃吃多了傷身」、「櫻桃是涼性的，只怕會拉兩天肚子」。另有網民質疑事件真偽，估計只是博流量，「這是搞笑視頻，咋這麼多人當真呢」。

車厘子過量食用危害身體



過量吃車厘子對身體有害。（資料圖片）

不論如何，過量吃車厘子的確對身體有害。曾有報道引述廣西中醫藥大學附設瑞康醫院弘中健康中心副主任黃勇指出，「櫻桃（車厘子）」屬於熱性水果，適量食用可以補血補鐵，但因為櫻桃屬於熱性水果，食用過量容易引起上火、發熱、惡心嘔吐、流鼻血等症狀。

黃勇提醒，體質陰虛火旺，或是患有咳嗽、熱病、哮喘、胃潰瘍等疾病，都不宜食用櫻桃。他又說，消化功能不好的人，食用過多櫻桃也容易引起消化不良、腸胃不適，導致拉肚子或嘔吐等。