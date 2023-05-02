內地女遊港呻被大媽歧視仲咁做　報警後續更狂：真想立刻回家了！

【五一黃金周／香港旅遊／歧視】全面通關加上五一黃金周，內地來港旅客大增，但體驗各有不同。有內地女於網上發文大呻來香港旅遊被「香港大媽」歧視，指搭酒店升降機時被香港大媽「罵罵咧咧」，「說聽不懂粵語就不要來香港」。她忍無可忍到前枱等警察到場處理，結果大媽「趕緊按關電梯走了」。遇上不快事令她感嘆，「真的很憤怒，因為是內地人，說普通話，聽不懂粵語被歧視，莫名其妙被罵一頓，真是想立刻回家了」。



帖文引來網民熱議，有人批評「那個大媽神經病啊」、「2023年了還搞歧視，都不知道有些人的優越感在哪裏」，也有人認為樓主應反擊，「你用家鄉話或英語罵回去，不用怕的」。另有人認為這種大媽只是少數，「香港大部份人還是好好的」。



全面通關加上五一黃金周，內地來港旅客大增。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「來香港旅遊被歧視」為題發文，講述近日來港旅遊經歷，「一直以為香港人歧視內地旅客是少數事件，沒想到今天親歷了」。

她表示，當日與閨密開開心心來香港遊玩，詎料乘酒店升降機時碰到一個香港大媽，從她們進升降機開始就「罵罵咧咧」，「我大概聽到一個口罩，以為是她讓我戴上口罩，我馬上戴上以後，她卻叫我下電梯，我說你沒有理由叫我下電梯，你要是有問題就叫員警來」。

該內地女於小紅書以「來香港旅遊被歧視」為題發文，講述近日來港旅遊經歷。（小紅書）

樓主指，大媽之後佯裝報警，雙方一直在升降機裏待着，其間大媽一直用粵語罵她們，「我說我聽不懂粵語妳冷靜一點，她（大媽）說聽不懂粵語就不要來香港啊，然後又開始罵。雖然我聽不懂粵語，但是罵人的話很多還是共通的吧，最起碼『X你老X』我是聽懂了」。

雙方在升降機裏僵持十多分鐘，樓主最終受不了，到酒店前枱等警察到場處理，沒想到大媽「趕緊按關電梯走了」。她之後向酒店職員反映事件，對方稱現在香港沒有口罩令，指大媽無權叫她戴口罩，也無權叫她離開升降機，但坦言「這個事情也沒有辦法處理」。

遇到不快經歷，樓主表示「真的很憤怒」，「第一天來香港玩就因為是內地人，說普通話，聽不懂粵語被歧視，莫名其妙被罵一頓也沒有人處理，真是想立刻回家了」。

樓主對今次經歷感到「很憤怒」，「第一天來香港玩就因為是內地人，說普通話，聽不懂粵語被歧視，莫名其妙被罵一頓也沒有人處理，真是想立刻回家了」。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人批評「那個大媽神經病啊」、「2023年了還搞歧視，都不知道有些人的優越感在哪裏」、「這不是碰到歧視，這是碰到了個深井冰吧」。

也有人認為樓主應反擊，「你用家鄉話或英語罵回去，不用怕的」、「過陣子要去香港，我都想好了，如果有人歧視我不會說粵語，我就先用陝西話反駁他然後翻白眼，再用英語問他『陝西話你都聽不懂，快點閉嘴吧你』」。另有人認為這種大媽只是少數，「香港大部份人還是好好的」。