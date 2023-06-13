賊人開鐵閘入屋爆格　事主嘆失畢生積蓄　見呢樣利器移位細思極恐

不論是否在家，最好還是鎖上家中鐵閘和大門，以免賊人有機可乘。1名長沙灣元州邨居民周一（12日）在網上發文，指家中日前慘遭入屋爆竊，賊人不但事先「踩線」，掌握他們一家人外出的時間，在門外畫下交叉記號，行動時更「格硬」打開鐵閘，加上樓主沒有鎖上木門，最終成功入屋竊取財產。樓主大嘆失去畢生積蓄，但最讓他震驚的是，他事後發現家中菜刀曾被人拿起，估計賊人「隨時打算有人返嚟挾持人用」，故呼籲一眾街坊多加提防。



1名長沙灣元州邨居民周一（12日）在網上發文，指家中日前慘遭入屋爆竊，不但被盜取畢生積蓄，他更發現賊人入屋後曾拿起菜刀，讓他感到非常害怕。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「長沙灣街坊」發文，表示他與家人已在長沙灣元州邨居住10多年，家中一直使用舊式趟門鐵閘，直至最近慘遭爆竊。他稱賊人將鐵閘托起，以蠻力打開鐵閘，甚至門軌也被弄至變形。

由於樓主早前曾在家門外看到1個交叉記號，故推測賊人對他一家人外出時間瞭如指掌，惟最令他感到害怕的是，卻是賊人很大機會曾拿起家中菜刀，稱「最危險嘅係佢攞起過屋企把菜刀，隨時打算有人返嚟挾持人用」。

樓主在文中提醒一眾街坊緊記鎖好門窗，又大嘆自己因今次爆竊而失去畢生積蓄，但也慶幸事件沒有人受傷，「已經不幸中的大幸，感恩」。

帖文一出，不少長沙灣街坊紛紛留言直呼可怕，亦建議樓主立即安裝閉路電視鏡頭，以免再發生同類事件，表示「破財擋災，買返個小米頂住，我家都有兩個」、「而家裝cam好普遍、喺屋企裝返一部影住門口啦」、「食過返尋味，之後更加要小心」、「如果屋企唔係24小時有人，真係唔好放咁多積蓄」、「以後更加小心啲啦，人無事最好啦，錢財身外物」。