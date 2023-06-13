內地大媽大鬧香港機場！攜這東西上機被阻　怒批野蠻：$700扔掉？

【香港旅遊／內地客／機場】乘搭飛機要遵守規定，不能帶違禁品是常識吧！有內地大媽近日因為手提行李內放有兩樽「XO醬」，在香港機場保安檢查站被攔下。大媽不忿拍片斥責「被香港機場的粗魯及野蠻震驚」，反覆質問職員「在香港機場，XO醬不能帶回去是不是？」，又說「沒有問題，沒有問題，我通通拍下來，我今天700塊錢就扔掉好吧？」。

影片引來熱議，內地網民一面倒指責大媽行為，「內地也不讓啊，一點常識都沒有，以為發視頻就有理了」、「真的不要出去丟人了」、「現在都愛發視頻網暴自己嗎？」。



有內地大媽因為手提行李攜帶兩樽「XO醬」，在香港機場保安檢查站被攔下，大媽不忿拍片斥責「被香港機場的粗魯及野蠻震驚」。（影片截圖）

該段「女子發文稱被香港機場的粗魯及野蠻震驚」影片，周一（6月12日）起在內地微博及抖音等多個網絡平台瘋傳。

影片長15秒，可見香港機場保安正把「XO醬」拆盒取出，並向大媽解釋原因。內地大媽則連珠發炮質問保安，「這個東西不能帶是吧？XO醬不能帶，XO醬是液體是吧？在香港機場，XO醬不能帶回去是不是？沒有問題，沒有問題，我通通拍下來！我今天700塊錢就扔掉好吧？」。

+ 1

網民看片後紛紛批評大媽行為離譜，「本來就不能帶嘛，這種醬是最容易被忽視的液體」、「內地也不讓啊，一點常識都沒有，以為發視頻就有理了」、「現在的人拿着手機拍就覺得自己天下無敵」、「明明辦理一個托運就解決的事情，偏要鬧」、「真的不要出去丟人了」、「現在都愛發視頻網暴自己嗎？」。也有網民笑言「可以不扔掉啊！吃了不就行了嗎」。

根據香港民航處資料，所有旅客隨身攜帶之液體、凝膠及噴霧類物品，均需以容量不超過100毫升容器盛載。任何容量大於100毫升容器，就算未裝滿液體、凝膠或噴霧類物品，亦不會接納。

液體、凝膠和噴霧類物品包括：

1）飲料，例如水、湯、糖漿、果醬、燉煮的食物、醬汁和膏狀的食物

2）在醬汁中或含有液體的食物

3）乳霜、潤膚液、潤膚油、香水、化妝品，例如睫毛液、唇彩、潤唇膏

4）噴劑和細小壓縮容器，例如刮毛泡沫及香體噴霧

5）膏狀物品，例如牙膏

6）凝膠，例如髮膠和沐浴露

7）液體與固體之混合物

8）在室温下稠度類似的任何其他物品

