有片｜詭異「毛毛蟲柱」如聲控玩具　隨人類話音擺動網友大呼神奇

昆蟲也能透過人聲互動？



有網友在戶外發現一群毛毛蟲的聚集體，居然會跟著講話的聲音做出跳動的反應，就像是聲控玩具，令人驚奇。

如會隨着音樂擺動的聲控玩具 點擊放大瀏覽影片截圖：

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一名外國男子分享，他在森林看到幾十隻紅褐色毛毛蟲群聚攀附在樹幹上，活像一個較細長的沙威瑪（土耳其烤肉）。

他好奇湊近對牠打招呼，沒想到這群毛毛蟲居然像能聲控一樣，應和他的話語做出反應。

男子先是對毛毛蟲說「哈囉」，牠們就像玩「烏龜烏龜翹」一樣，每喊一聲就翹一次；男子繼續說話和發出不同音頻的聲音，這些蟲蟲像呼應他的言語此起彼落翹動，看起來相當魔性，令他直呼：「太神奇了！」。

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網友表示：「聲控蟲蟲玩具」、「密集到頭皮發麻」、「好噁心喔」、「遠看像沙威瑪的感覺」、「讓人有想拿音響在旁邊播放搖滾樂的衝動」、「會講話的毛蟲」、「很有靈性」、「全部一起翹一定很壯觀」。

這種看似能聲控的毛毛蟲名為Cape Lappet（Eutricha capensis），是南非一種常見的蛾類，幼蟲時期以各種非洲植物為食，常可見牠們群聚在一起。

毛蟲時顏色鮮艷，成年變成蛾後轉為褐色。這種蟲能對人類聲音做出反應，被認為是抵禦潛在外敵和干擾的自我防禦機制。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】