西客！營業前10分鐘要求取貨不果　港男公審自取店無人情味反捱轟

網購確實為現代人生活帶來便利，而日前有港男因為手誤選錯集運自取店，只好待假日才取貨，惟當天有要事忙，便在集運自取店營業時間前10分鐘到達，他到達後看見有職員在店舖內，於是詢問可否馬上取貨，卻疑被對方無禮對待「未開門畀唔到貨，啲貨仲執緊」，因而不滿公審「做街坊生意，連呢啲人情味都無」。

不過港男公審集運自取店帖反引來網民「圍攻」，批評他是「西客」，「幫你係人情，唔幫係道理」、「個個都話早5-10分鐘，咁佢咪好唔得閒」；亦有人嘲「不如你每日返工都返早10分鐘？」。



有港男因取貨當天有要事忙，所以在自取店營業時間前10分鐘到達，加上看見有職員在店內，故詢問可否馬上取貨，卻疑被對方無禮回覆「未開門畀唔到貨」，不滿下在網上公審對方無人情味，卻反被轟「西客」。（FB「沙田之友」圖片）

該港男在Facebook「沙田之友」群組發帖，指早就知道第一城這間自取店麻煩，不過因為是他錯誤揀選自取店，所以沒得怪人，「平日8點收鋪對好多朝九晚六港島區office工嘅人嚟講都已經難取貨」。

因為錯誤揀選自取店關係，樓主唯有待星期六才去取貨。他當天早上11時50分到達自取店，看見店舖有開門，推門後看見有中年阿叔正在使用電腦，另一名較年輕男生則在執拾貨品，所以上前詢問可否馬上取貨 。

樓主稱，他當時有禮推門入內明言想取貨時，該名阿叔卻「寸X到話自己未開門，畀唔到貨， 因為啲貨仲執緊」。樓主解釋貨品5天前已運到，加上他趕時間所以想提早取貨，但對方仍堅持要等到中午12時開門後才可取貨，因為還在執拾貨品和未到營業時間。

樓主不滿自取店職員言談間嫌棄他未到營業時間便前去取貨，故稱「你做街坊生意，連呢啲人情味都無，叫我以後點幫襯呢間嘢」。(《回歸》劇照）

樓主不忿稱「大佬，你畀我推得門入去就即係開咗啦，一係你就鎖實佢，大家無煩惱」，更質疑都是街坊，方便一下其他人真的有那麼困難？而且僅提早10分鐘，不明為何「揸到咁緊？」。他又不滿對方態度「話無就無」，言談間還要嫌棄客人未到營業時間前來取貨，故稱「你做街坊生意，連呢啲人情味都無，叫我以後點幫襯呢間嘢」。

不過，港男公審店舖帖文未獲網民認同，更反指他是「西客」，「幫你係人情，唔幫係道理」、「人哋都未怨你啲貨阻咗幾日唔拎」、「未夠鐘開門，你推門入去仲好意思X人哋唔賣人情畀你？」、「你畀啲人情味等佢哋正式營業先入去唔好咩？」、「個個都話早5-10分鐘，咁佢咪好唔得閒」。亦有人質疑「忙無時間用智能櫃自取咪算囉」、「6點放工，8點都返唔到第一城？」；更嘲諷「不如你每日返工都返早10分鐘？」、「攞到人着數咪覺得有人情味囉」。

（FB「沙田之友」）