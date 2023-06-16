帶貓狗乘客「急call」的士要求7折　列5分鐘到提超多要求辣㷫司機

低處未算低？乘客透過應用程式召的士要求85折並非新奇事，不過近日有司機就發現有乘客「急要」的士，並希望司機提供7折優惠，而且要求多多。樓主覺得對方要求不甚合理，於是便將訂單照片放上網，揶揄「可以考慮下自己考牌」。

不少網民認為乘客要求無理，又批評對方是「西客」，「又想快又想平」、「好奇怪，香港人多憎的士佬，但又鍾意同的士佬搲折、咁唔鍾意到搭的士嘅時候又去搲」。



有網民發現有乘客「急要」的士，並希望司機提供7折優惠，而且要求多多，於是截圖放到網上。（「的士司機資訊網 Taxi」FB圖片）

該網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳圖片，根據圖片顯示應為網上預約平台，有乘客想從沙田某屋邨往馬鞍山南面的某屋邨，並尋找願提供車資7折優惠的司機，備註欄更寫上「有貓狗，要單據，不吸煙，急要（5分鐘內到），英語客人，7折」。樓主於是截圖並發帖表示「可以考慮下自己考牌」。

帖文引起網民熱議，群組中不少人都批評乘客「要求多多」，心急要坐的士卻不打算給小費，反而要司機提供更多折扣優惠，實屬不合理，「沙田去馬鞍山仲要7折，仲要有貓狗」、「就係有人縱壞晒依啲X人」、「食懵佢啊？想平搭巴士啦」、「咁寒酸啊」，不過也有部份人表示「一買一賣，Fair」、「慘得過就係有班人肯接」。

（的士司機資訊網 Taxi）