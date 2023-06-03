乘客call的士要求8折　備註欄寫「1句」激嬲司機　網民嘲：慢慢等

乘客透過應用程式召的士要求85折很常見，近日就有的士司機發現有乘客「大想頭」地希望司機提供8折優惠，更表示「唔係8折唔好打嚟」。樓主覺得對方口吻囂張，於是便將訂單照片放上網。

雖然有網民認為「明買明賣」，「唔鍾意咪唔接囉」、「個客可以咁要求，你可以唔接」，但較多人對乘客的要求感到不滿，批評對方是「西客」，「想搵着數仲咁寸嘴，慢慢等啦」、「好想打爆佢電話話唔接」、「司機大哥要搵食，高抬貴手啦」。



近日有的士司機發現有乘客「大想頭」地希望司機提供8折優惠，更表示「唔係8折唔好打嚟」。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳圖片，根據手機顯示畫面應為網上預約平台，有乘客想從牛頭角前往赤鱲角港珠澳大橋旅檢大樓，並尋找願提供車資8折優惠的司機，備註欄更寫上「唔係8折唔好打嚟」。樓主發帖諷刺對方「叻仔」，又表示「要人收8折仲要咁寸」。

帖文引起網民熱議，群組中不少司機對乘客的要求感到生氣，又批評對方是「西客」，「一鋪平極都三舊，仲要呃的士佬幾十蚊」、「打去，講『唔接』」、「85折唔夠，仲要8折、7折，好快出現埋5折，玩X完」。也有人對於接單的司機感到「怒其不爭」，「280打8折，有數，大把人肯接」、「肯X定有人接，唔係點會有咁多呢啲仆X客」、「有啲咁嘅乘客，就因為係有咁嘅司機」，「你哋有所不知，真係有行家試過打畀個折頭客，問佢畀正價得唔得」。

（的士司機資訊網 Taxi）