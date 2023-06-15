內地女遊台機上撕毀「入國申請表」轟：哪門子的國？　揭真身是…

台灣是旅遊熱門地點之一，但有內地女子日前往台灣旅遊時，在航班上獲派發「入國登記表」，不過「入國」兩字卻引起她心中怒火，質疑「你算哪門子的『國』？」，更即場撕毀登記表。她其後將片段上載至社交平台，有網民認為她「幹得漂亮」、「支持妳！」，也有網民質疑只是騙流量，「不喜歡可以不去」、「旅遊就旅遊，不必要」。

事件亦引起台灣社會關注，有媒體發現，該名女子原來從內地移居香港18年，自稱是教師。



有內地女子早年移居香港並持有香港護照，而日前往台灣旅遊時，在機上獲派入國登記表，看見「入國」兩字深感不滿，怒言「你算哪門子的『國』」，更即場將登記表撕毀。（macypig@抖音截圖）

內地武漢1名女子「Macy」早年已移居香港，並持有香港護照，她日前前往台灣高雄旅遊時，在機上獲空中服務員派發「入國登記表」，不過當她見到「入國」兩字時卻深感憤怒，決定當場撕毀登記表以息怒火，並痛罵「你算哪門子的『國』」，撕毀後更補充1句「氣死我了，不填」，並將片段發布至其抖音帳號。圖片所示，儘管她撕毀「入國登記表」，之後仍能順利從高雄入境台灣，並表示將會展開為期4天的台灣之旅。

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女子怒撕台灣入境表惹來網民熱議，有人認為她「幹得漂亮」、「支持妳！」，也有網民質疑她只是博流量，「不喜歡可以不去」、「希望你看到台幣也能一視同仁」、「你可以當着海關的面撕」、「旅遊就旅遊，不必要」、「用網路簽證或落地簽本來就可以不用填，不要用這種方式騙流量」。

亦有人好奇詢問「我問一下，如果不填100%不讓進，你怎麼辦？」，當事人亦回覆「塗掉國字，填」。

根據台灣現時入境政策，若申請人持有香港特區護照或BNO護照，兼屬香港出生的香港永久居民，可以從「港澳居民網路申請臨時停留許可」於網上免費辦理入台證申請，並獲即時確認審批。另外，若申請人持有上述兩種護照之一，但出生地非香港或澳門，過往曾辦理入台證獲批者，同樣可享有網上免費辦理待遇；倘若屬首次申請，雖然可經網上辦理簽證，不過審批時間需時5個工作天，並需支付600元台幣費用。

（綜合）