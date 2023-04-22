內地孕婦入境香港遭遣返　3點質疑「小黑屋」查問漏洞：不嚴謹！

不論計劃到何處旅遊，事前最好查清楚當地的入境限制，以免最後一場空歡喜。內地「小紅書」早前就出現1則帖文，有懷孕28周孕婦分享入境香港時遭遣返經歷，稱一家三口被帶進了「小黑屋」，職員詢問其預產期等問題，告知法律規定滿28周的孕婦不得入境。最後丈夫與孩子到香港繼續迪士尼樂園的行程，樓主則獨自返回深圳，但她質疑當局問話過程非常不嚴謹，一直只參考孕婦口述，沒有要求任何文件證明，直言「如果我知道這個規定，且一定要在這個時間過關的話，那我是完全可以利用這些漏洞的」。



有懷孕28周內地孕婦分享入境香港時遭遣返經歷，稱一家三口被帶進了「小黑屋」，惟職員查問過程非常不嚴謹。（小紅書）

樓主在小紅書以「後媽日記 孕婦入港遣返記」為題發帖，稱她懷孕28周，由於自己與孩子的生日在同一月份，他們一家三口便計劃到香港迪士尼慶祝，但直至入境香港時，他們被帶進「小黑屋」，職員詢問她預產期等問題，告訴她法律規定懷孕28周者均不得入境，當下樓主與丈夫都聽得一頭霧水，「我們雖然想到了懷孕會影響入境，但是完全沒想到會卡在28周這麽早」。

樓主一家最後只好更改行程，丈夫帶着孩子入境香港，完成在迪士尼樂園行程，並縮短留港時間，增加在澳門遊玩時間。她續指，雖然無法遊港有點遺憾，但她也很享受獨處時間，「我搞了個全妝自己在深圳溜達」，家人在翌日一大早也立即回到內地會合。

樓主質疑「小黑屋」內所有查問都只靠她口述，完全不需要出示任何證明，根本不能阻止有意來港產子的人，反而導致真正想遊港旅客無法入境。（資料圖片）

不過，樓主回憶整個入境過程，稱理解相關規定是為了避免有人在香港生子，以換取香港身份和享受教育資源及福利待遇，而她事先也沒有做足功課了解規定，亦需負一部份責任。對於無法入境一事，她直言「拋開遺憾也會有質疑」，並列出3個例子質疑當局執行規定過程中不夠嚴謹，除了「小黑屋」內所有查問只靠事主口述；起初職員亦表明會嘗試幫她申請通關，但得知其全職媽媽身份後，卻忽然告知只能遣返；最後查問留港時間，同樣只靠樓主口述，以上3點質詢完全沒有要求出示相關文件證明。

樓主在文中坦言，「如果我知道這個規定，且一定要在這個時間過關的話，那我是完全可以利用這些漏洞的，這樣不嚴謹的執行方式，擋不住真的想在港生寶寶的那一部份人，卻擋住了真的想回迪士尼的公主」，讓她感到非常無奈。