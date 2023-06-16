變態！男扮女裝入大學女澡堂偷拍斷正　驚揭是畢業生藏女生私密照

變態偷拍狂！內地周三（14日）瘋傳影片，有男子「男扮女裝」進入鄭州大學女澡堂偷拍，結果在更衣室被女學生識破，多名女生將他抓住，要求他刪除偷拍照片，身穿粉紅色睡衣的男子在逃跑時更被扯甩假髮，狼狽萬分。內媒引述大學安保部指，該男子的確拍到部份女生私密照，現時已刪除；其後大學發聲明，確認有畢業生潛入女浴室偷拍，已移交公安機關行政拘留。由於有職員爆料，指該男子不是第一次潛入女澡堂，網民認為有需要進一步調查，「這些估計就是偷拍了準備放外網的」。



男子「男扮女裝」入大學女澡堂偷拍，被多名女生發現。（微博影片截圖）

微博周三（14日）瘋傳影片，指鄭州大學有男子「男扮女裝」走入女澡堂偷拍，被多名女生發現並制服。片段開始時，眾人已離開浴堂，偷拍男身穿粉紅色女裝睡衣，糾纏過程中假髮被扯下來，1名穿白色衛衣、較高大的女生抱住他防止逃跑，多把女聲喊「別跑」、「叫保安來」、「別掙扎」、「照片拿出來」。男子繼續掙扎，白衣女生再追上去捉住他，推他入旁邊的商店內；另一片段見到偷拍男被保安戴上頭套帶走。

內媒就片段向鄭州大學安保人員查詢，對方指涉事男生是該校畢業生，潛入更衣室不久已被女生發現，在逃跑其間被師生控制，同時證實男子手機拍到部份女生的隱密影像，目前已被刪除。而澡堂職員阿姨表示，之前已見過他幾次，但沒認出他是男性。

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鄭州大學隨後在微博發通報，確認於6月14日晚，學校南校區有人男扮女裝走入女浴室偷拍，被學生和保安人員當場控制，並移交公安機關。公安調查發現，該男子是該校的畢業生，正被當局行政拘留處罰。

事件引起網民熱議，大讚女生們主動捉人很勇敢，「擋住他的那2位同學好棒」、「拎包的姐妹好勇」、「姐妹們都支棱起來，一個人打不過一群人！這種偷拍的變態真的無法無天」。不少人認為當局有必要追查下去，而不是單單行政拘留，「這是真變態呀，嚴懲」、「這次的是刪了，那之前拍的呢？不調查嗎？會不會已經被上傳了？」，而且按澡堂阿姨的說法，該男子已不是第一次進入澡堂，「已經是慣犯啦」、「這些估計就是偷拍了準備放外網的，繼續挖一挖估計有一串」。

（綜合）