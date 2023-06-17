小一生獨坐港鐵跨區返學　大埔友：自己搭幾個站　惹家長網民爭議

小學一年級就自己搭港鐵跨區上學？有大埔街坊日前在地區群組發文，發現有小學生坐港鐵「自己一個搭幾個站嚟到返學」，他留意了該學生一段時間，上前一問原來對方只是一年級生。樓主不質疑該小學生的自理能力，但認為家長無論如何都不應讓孩子獨自跨區上學。帖文引來許多網民留言，部份覺得如家長如無能力接送，就不應跨區讀書，但不少人認為問題不大，反指樓主公開其照片、「套資料」等行為更易令他致身危險，「家家有難處，影咗（相）可能影響佢家人」。



有大埔友發現1名小學一年級生要獨自坐港鐵跨區上學。（資料圖片）

樓主在facebook群組「大埔TAI PO」發文，上傳1名小孩在港鐵站獨行的背影照，「呢個小朋友犀利呀，我喺地鐵站同佢一齊上地鐵，佢自己1個搭幾個站嚟到返學」，一問下對方正讀一年級，「理論上唔應該，唔可以自己1個出街，更甚搭車返學」，該小孩明顯11歲以下。

樓主續指，在港鐵上留意該小學生很久，「真係唔覺眼有人跟住佢，我相信呢啲情況唔會係冰山一角」、「當然唔係話小朋友冇咁嘅能力，小朋友絕對有咁嘅能力，但係有咁嘅能力又唔代表可以唔理」。

有大埔友發現1名小學一年級生要獨自坐港鐵跨區上學。（fb群組「大埔TAI PO」圖片）

帖文引來不少家長留言，「真心唔建議，不過可能冇辦法」，認為學校應該不准小一至小四的學生自行上學，「屋企有問題咪讀屋企附近學校囉，家長一定帶到，點解要跨區」，尤其最近發生不少令人痛心的新聞，更應注意小孩安全。

部份網民覺得問題不大，甚至讚小學生自理能力佳，「以前細個都係咁，係宜家太過保護」。由於跨區上學多數沒有校車，家長要視乎小孩的獨立能力，「呢單嘢其實好大爭議，第一我哋唔知人哋屋企係咩情況，第二就算報警，侵害人身罪要取決於多方面因素，並視乎個別事件的情況而定」。

有留言就批評樓主舉動，「你一個陌生大人，無端去撩佢傾計，套佢資料，然後偷影佢相，擺上網，暴露佢個人資料」，認為即使出於關心，仍會更易將小朋友置身險境。

有網民認為家家有本難唸的經，家長可以迫不得已才要小孩獨自上學。（資料圖片）

樓主回應指，他未關注可能涉及的法律問題，只想表達家長應重視兒童安全，假設小孩只是上落樓返學，或小學三年班有同學一起上學都可以，「起碼有事叫救命都多個人幫手」、「呢一個我唔知點講係跨區呀，搭地鐵都要成廿幾30分鐘」，認為辦法總比困難多，家長不應讓他獨自坐地鐵上學。網民提到舊時獨自上學很平常，但他反駁「十里山路不換肩，托塔都唔識轉膊，托足幾十年」。

據香港法律《侵害人身罪例案》第27條，任何超過16歲而對不足該年歲的任何兒童或少年人負有管養、看管或照顧責任的人，如故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童或少年人，或導致、促致該兒童或少年人受襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄，其方式相當可能導致該兒童或少年人受到不必要的苦楚或健康損害（包括視力、聽覺的損害或喪失，肢體、身體器官的傷損殘缺，或精神錯亂），即屬犯可循公訴程序審訊的罪行 。循公訴程序定罪後，可處監禁10年，循簡易程序定罪後，可處監禁3年。

（綜合）