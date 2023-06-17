阻塞車門│短褲女坐港鐵列車門口位玩手機　阻住乘客上落點都唔郁

這樣也太自私了吧！日前有孕婦乘搭港鐵時，遇見有乘客懶理車上他人，公然坐於列車門口位置，其他乘客上落車時她亦毫不退讓，不滿對方自私行徑故上網公審，怒斥「真係好想兜腳踢過去，阻人上落車都唔郁！」。網民都身穿短褲，坐在列車門前的女乖客行為感到反感，直指「衰格」、「沒文化」；惟有人覺得外國人其實都有相同情況，認為只是小事一樁，與其公審不如上前勸阻。



有懷孕人妻日前乘搭港鐵時，遇見疑似是內地女子公然坐於列車近門口位置，懶理乘客上落車，不滿對方自私行徑故公審到網上，表示「真係好想兜腳踢過去」。（FB「上水人大聯盟」圖片）

孕婦在Facebook群組「上水人大聯盟」發帖，怒斥「文化差異，真係好想兜腳踢過去幫佢提早落車！阻人上落車都唔郁！」。照片所見，1名年輕女子正坐於港鐵東鐵綫一列車廂近門口位置，途中她只顧凝視手機，旁邊站了不少乘客。直到其他乘客需要下車，她仍然寸步不移，堅守門口位置，其他人只能繞過她下車。不過車廂其實並非滿座，照片隱約看見尚有空位。

不少網民批評該女生自私，影響其他乘客，「衰格」、「咁年輕就咁無腳骨力？企下都唔得？」、「我會企喺佢面前對住佢」、「佢阻住我落車，我一定鬧爆佢」、「沒文化可言」、「㩒制叫月台長過嚟趕佢嘛」，亦有人寸爆指：「佢差緊個兜未擺出嚟。」

不過有留言認為公審對方是小題大做，「鬼佬都咁坐啦！有咩咁特別」、「可以同佢講聲，何必要網上審佢呢？」，又認為坐地下無問題，只要不靠近車門便可，「開門嗰時行開或起身就得，唔好阻住人」、「我有時收工攰到X晒街，無位坐都會係頭尾車廂坐地下」。

根據《香港鐵路附例》第556章的25條列明，乘客不得造成滋擾，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款港幣$5,000元。

（FB「上水人大聯盟」）