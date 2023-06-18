天價蛋！超市買到罕見完美圓雞蛋　機率低到咁轉手可賣天價$XXXX

人門常說「零雞蛋」，但一般雞蛋都是橢圓形，原來圓形的雞蛋可值天價！澳洲墨爾本有民眾近日於超市買了盒雞蛋，打開後驚見其中1隻雞蛋呈超完美的圓球形狀，與平日所見呈上尖下圓的橢圓形狀不同。有專家指出，母雞生下這款罕見形狀的雞蛋，機率只有10億分之一至12.5億分之一，而對上一次被發現的圓形雞蛋轉手價高達1,400澳元（約7,490港元）。



澳洲墨爾本有民眾近日於超市買了盒雞蛋，打開後驚見其中1隻雞蛋呈超完美的圓球形狀。（Instagram影片截圖）

據《每日郵報》報道，澳洲前第7頻道新聞女主播、現於3AW廣播電台任職的費爾蓋特（Jacqueline Felgate）近日於Instagram轉載1則追蹤者傳來的影片，分享驚奇大發現，有人於墨爾本漁人灣（Fishermans Bend）的Woolworths超市購入雞蛋後，驚見盒中有隻超完美圓形雞蛋。

費爾蓋特嘖嘖稱奇，大玩「食字」驚呼是「eggcellent find（極好的發現）」。她上網搜尋後指出，母雞生下這款罕見形狀的雞蛋，機率只有10億分之一，對上一次被發現的圓形雞蛋轉手價高達1,400澳元（約7,490港元）。

影片於網上瘋傳，觀看次數多達19.8萬次，網民留言熱議，「孩子們最好勿吃掉！」、「你是在開玩笑吧？」、「你絕對需要選擇出售或錶起它」、「有人會花$1400（澳元）買雞蛋？這是eggtortion（extortion／敲詐）吧」、「我起初還以為是朱古力」、「我迫不及待要去買蛋了」。

（每日郵報／Instagram）