食蟲！美食網紅餵歲半女食蟋蟀　話補充蛋白質仲慳錢　營養師咁講

加拿大1名美食網紅早前自爆，正進行為期3星期的實驗，餵其18個月大的女兒食蟋蟀來補充強白質，當中有用蟋蟀製成的蛋白粉和零食，甚至是原隻蟋蟀。她聲稱蟋蟀不僅營養豐富，可代替豬、牛及雞等肉類，每周更可省下至少100加元（折約580港元）。



加拿大網紅莉雅讓自己及女兒吃蟋蟀製的蛋白粉及零食，作為日常飲食中蛋白質的來源。（網上圖片）

加拿大網紅莉雅（Tiffany Leigh）在撰寫的文章中指出，她展開為期3星期的實驗，就是讓自己及女兒吃蟋蟀製的蛋白粉及零食等食品，作為日常飲食中蛋白質的來源。

至於為何會想到食蟋蟀？莉雅解釋以前讓女兒進食牛、雞與豬等肉類，每周花費約300加元（折約1,740港元），但現時物價高漲，她為了減少生活開支，想到在旅遊時曾經吃過炸螞蟻、蟋蟀及蠍子串，便決定以蟋蟀代替肉類。

莉雅會餵20磅重的女兒每天進食9至14克的蟋蟀蛋白粉。（網上圖片）

由於蟋蟀蛋白粉的蛋白質含量高，莉雅餵女兒食2大湯匙的蟋蟀蛋白粉，就能提供一個寶寶每日所需的蛋白質。她指現時20磅重的女兒每天進食9至14克的蟋蟀蛋白粉，而她亦曾嘗試餵女兒吃一整隻烤過的蟋蟀，但女兒立刻吐出來。後來為令女兒更易接受，她將蟋蟀混入麵粉，製成美味可口的鬆餅，女兒便吃得津津有味，甚至還想吃更多。

莉雅又在文章分享蟋蟀食後感：「你沒辦法分辨到蟋蟀在食物裏，唯一的區別是餘韻有點點堅果味。」她指自己會將蟋蟀蛋白粉加入通心粉，現正研究加入意大利粉醬汁及肉丸之中，且會在3餐加入其他可食用昆蟲，例如蚱蜢和蠕蟲，指這樣每周能至少省下100加元（折約580港元）。

營養師指出，蟋蟀是很好的蛋白質來源，含有維生素B12、鐵、鎂、鈣、脂肪酸和鉀等，但進食前要考慮過敏風險，以及確保相關食物獲得美國國家衞生基金會(NSF)或第3方認證。