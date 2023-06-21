內地女讚港人獨有特質　男女老少整潔體面：沒有色眯眯中年男人

香港的繁榮鬧市面貌，每年都吸引各地民眾來港遊覽，最近內地女子在小紅書發文，表示自己從香港回到內地後，一直在回味港人的獨有特質，大讚香港的男女老少都很整潔體面，也不會有人過度追求潮流弄巧反拙，即使她精心打扮後外出，亦不會被途人上下打量。她形容走在香港街上，未曾見到「赤膊上身的色瞇瞇中年男人」，男性普遍都是「清清爽爽」。



內地女生分享對香港人的印象。她表示，香港男女老少都十分體面和乾凈整潔，不論是街上或在商店內的人，總是給人氣定神閒的感覺。（資料圖片）

該名女子在小紅書以「還在回味……港人真的是有一種特質在」為題發文，分享對香港人的印象。她表示，香港男女老少都十分體面和乾凈整潔，不論是街上或在商店內的人，總是給人氣定神閒的感覺，「很少有用力過猛追求時尚潮到風濕的人，大家都很effortless（從容）」。

樓主續指，無論她化全妝及精心打扮，或者只是簡單戴帽和口罩出門，均不會引來旁人上下打量的目光，路人只會繼續前往目的地，根本不會特別注意其他人的長相、穿着和妝容，甚至是否拿着名牌包等，直言「陌生」的香港街頭反而予人從容的感覺。

樓主指在港「很少有用力過猛追求時尚潮到風濕的人」，大家都很從容。（《Start Up》劇照）

最後，樓主表示在香港街道未曾看到遊手好閒、大腹便便及赤膊上身的色瞇瞇中年男人；對於所有年齡層的香港男性，整體而言均「很有精氣神兒，身材是有精瘦幹練的也有壯碩魁梧的，但都是清清爽爽的」，故遊港期間對港人留下非常好的印象。