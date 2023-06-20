無恥！無出首期裝修費　阿哥娶內地女與母同住　逼改遺囑想霸物業

講錢傷感情，最近有網民就在討論區發文，表示父母多年前購入物業，首期由父親支付，家中三兄妹中，哥哥終日遊手好閒，他與姐姐除了包辦家中物業裝修費用，亦一直交家用養育父母，直至樓主與姐姐結婚遷出才減少家用，而哥哥則留家續住，並給3,000至4,000元家用。哥哥其後與內地女子結婚，直至父親離世供斷樓後離世，兄嫂卻想「獨吞」物業，得知母親立遺囑將物業平分予3名子女後，即發難稱自己是長子，「應該層樓要畀晒佢」，讓樓主母親非常困擾，「而家阿媽成日話想死咗好過，都唔知點算好」。



1名男網民在討論區發文，稱家中三兄妹，哥哥終日遊手好閒，他與姊姊則一直交家用予父母，而父母多年前置業，首期由父親支付，樓主兩姊弟則包辦裝修費用。直至父親離世後，哥哥與阿嫂卻想「獨吞」物業，（《再創世紀》劇照）

樓主於香港討論區以「阿哥想呑咗阿媽層樓」為題發文，表示家中除了自己，還有哥哥和姊姊，他指自己與姐姐每個月都會交家用，而縱使哥哥遊手好閒，父母亦未有介意，甚至一直寵愛。早前父母「上樓」置業，父親支付首期，他與姐姐則負責裝修成本，「阿哥裝修一毫子都無出過」，母親則利用樓主姊弟和父親的家用供樓。

樓主稱，由於自己與姊姊先後結婚搬離家中，家用金額因而減少，母親才要求哥哥認真找工作，對方後來開始每月支付3,000至4,000元的家用，母親仍要以積蓄補貼才能供樓。他表示，母親不久後幫哥哥物色了1名內地女子，甚至出錢供兒子談戀愛，2人最終也順利結婚，而相關使費也是由父母承擔。

自從結婚後，哥哥與阿嫂仍留在父母家居住，「佢哋冇生小朋友，個個月照舊畀三四千蚊阿媽做家用，買餸錢就阿嫂出」。至父親早前於「供斷樓」後不久離世，「阿哥同阿嫂開始逼阿媽將層樓個名轉畀佢」，惟母親認為物業應平均分予3名子女，一怒之下便到律師樓立下遺囑，將物業均分為3份，人人有份。

自從樓主兩姊弟減少家用金額後，母親才要求哥哥認直找工作和交家用，哥哥後來開始每月支付3000至4000元的家用，10多年後便指物業是靠其家用「供斷」，故應由他1人擁有。（《香港愛情故事》劇照）

樓主形容，當哥哥與阿嫂得知遺囑一事後，竟立即發難並要求母親將物業只留給他一人，「話佢係大仔應該層樓要畀晒佢，又話佢呢十幾年嚟每個月畀嗰幾千蚊家用阿媽，所以層樓就係佢供嘅，所以層樓應該畀佢」。哥哥不停要求母親另立遺囑，又經常致電樓主兩姊弟大罵，令母親心情極差，惟長子始終是心頭肉，也不捨得責罵，「只好死忍，而家阿媽成日話想死咗好過，都唔知點算好」。

帖文引來大批網民留言，認為樓主的哥哥非常無恥，指既然母親已立下遺囑，樓主便毋需擔心，「咁就唔好介意我咁講，都立咗平安紙，就等佢百年歸老，問題自然會解決，只係老人家呢幾年唔會生活得開心囉」、「點解會老婆都要阿媽幫佢搵埋，拍拖錢同結婚錢都要父母出埋，呢個係唔係男人嚟㗎」、「吞咗樓就會趕你媽走，到時都係你哋養」。不過也有網民認為此事要取決於每人支付多少家用，「你同你家姐而家每月畀幾錢你阿媽？如果唔係太多，就唔好再諗間屋，佢哋鍾意點就點」。