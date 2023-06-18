父親節│父母剛離婚　爛賭爸約食飯過節提1秘密要求　阿仔陷兩難

【父親節2023】又到了父親節，不少孝順仔女已準備好和爸爸食飯慶祝。有港男則發文指媽媽難忍爸爸好賭，較早前正式離婚，父母離婚後已不相往來。但近日樓主收到爸爸訊息相約父親節正日食飯，更要求他瞞着媽媽。樓主坦言想陪爸爸食飯過節，但又怕媽媽知道後會生氣，故為此陷入兩難。



樓主表示媽媽不滿爸爸好賭且經常不回家，於是提出離婚，之後便不相往來，但爸爸近日卻約他父親節見面，令他惑到為難。（電影《別叫我賭神》劇照）

該港男在香港討論區以「離咗婚之後，阿爸想搵我同佢過父親節」為題發帖，指媽媽難以忍受爸爸「成日出去賭同埋唔返屋企」，於是決定分開。2人不久前才離婚，如今家中生計靠媽媽獨力承擔，而父母離婚後亦不曾聯絡。近日因父親節臨近，樓主收到爸爸訊息約食飯，爸爸更要求他不要將此事告訴媽媽，「因為怕阿媽知道咗之後唔想我見佢，同埋唔畀我同佢食飯」，但就令樓主感到為難。

樓主透露，當初曾大力反對父母離婚，可惜未能扭轉局面，而且他心中其實仍然將對方視作爸爸，也不忍心爸爸要「自己一個孤零零」過父親節，故想與他食飯慶祝。可是他又怕媽媽知道他與爸爸吃飯後會生氣，故發帖表示「真係左右做人難」。

有網民認為樓主應該與父親食飯。（電影《別叫我賭神》預告截圖）

帖文引起網民熱議，不少人都認同樓主與父親見面，「母親節陪阿媽，父親節陪阿爸，上一代恩怨，唔關下一代事」、「話哂都係自己老豆，同佢食餐飯啦」、「除非你老豆由細到大都無養過你，如果有養大你，食餐飯都好正常」，也有人建議樓主對母親坦白，「你想同老豆食飯見面冇問題，但我覺得應該要畀你媽知道你會同你老豆見面，唔好呃住佢」、「主動同阿媽講聲啦，大個仔要識諗」。

（香港討論區）