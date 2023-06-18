海底撈點¥8半份生菜得2塊葉　食客斥偷工減料　店員：可能沒撕開

內地知名火鍋店海底撈以餐點種類多以及多元化服務見稱，不過近日河北有食客到該店用餐時，點了價值8元（人民幣，下同，約8.8港元）的半份生菜，卻發現店員送來的生菜僅得2塊菜葉，遂發文質疑店方偷工減料。事後海底撈店員回應指，餐廳所有食品的份量都是固定的，半份生菜重量為120克，當日涉事食客獲得的生菜或是仍未撕開，才會有只得2塊葉的情況。



河北有食客到海底撈食火鍋時，點了價值8元人民幣的半份生菜，卻發現店員送來的生菜僅得2塊菜葉，質疑店方偷工減料。（微博影片截圖）

事發上周三，河北1名馮姓女子到當地的海底撈分店「打邊爐」，其間點了半份價值8元的「包心生菜」。用餐後她準備將食剩的食物打包帶走，才發現仍未吃過的生菜竟只有2塊菜葉，感到非常錯愕，「拿起來一看就2片，8塊錢半份的，之前在海底撈點的生菜都是一個小的球，不會像2片，都還挺多的」。

馮女事後於社交平台發文講述經歷，質疑店方偷工減料，不過她指出，當日認為其他餐點的份量也算正常，故沒有即時向店員投訴。涉事海底撈分店的職員翌日回應，表示餐廳的餐點一向按份量計算，「按標準流程半份是120克」，估計生菜送予食客時「沒有撕開或是甚麼的」，才令對方有「僅得2塊菜葉」的感覺，將會聯絡公司反映相關情況。

事件引來網民討論，有人認為海底撈於內地一直走高價位路線，馮女的投訴無理，「嫌貴嫌少就不去嘛」、「去菜市場買菜回家做飯最便宜」。亦有人指大型集團對餐點份量一般也有標準，「人家菜品是按重量就是為了避免菜葉子有大有小不好配菜，下次給你切碎些就好了吧」、「這種店一般都標準稱重，重量應該沒啥問題，可能是沒切開或者撕開，看起來數量確實不多，不過海底撈不便宜也是客觀事實」。