打邊爐後喉嚨痛　26歲女求診至死亡僅10分鐘　醫生解謎揭致命舉動

不少人都喜歡打邊爐，而且享受一邊吃熱食，一邊喝凍飲。惟內地近日流傳1名26歲女子在打邊爐後感到喉嚨不適，至翌日求診後搶救不治的經歷，而女子從到達醫院就診至離世，過程僅僅10分鐘，事件令網民極度震驚。有內地醫生其後受訪，判斷女子的死因是「急性會厭炎」，解釋進食高溫或辛辣食物時，又喝凍飲的習慣，可導致血管一時收縮一時擴張，容易導致炎症水腫，而嚴重的急性會厭炎若沒有及時處理，短短10多分鐘便足以讓人窒息致命。



內地近日流傳1名26歲女子由打邊爐後感到喉嚨不適，至翌日求診後搶救不治的經歷，從她到達醫院就診到離世的過程僅僅10分鐘。（網上圖片）

據微博上流傳的帖文，1名26歲女子於某天晚上到火鍋店為好友慶生，但飯後回家卻感到喉嚨痛，當時只以為火鍋食物太辣，故沒有在意。不過，翌日清晨，女子感到喉嚨痛的情況加劇，甚至呼吸困難，她吃消炎藥後繼續上班，未料其後病徵更加嚴重，更出現「憋氣感」和畏寒。

女子立即請病假去求醫，但在前往醫院的路上感來呼吸愈來愈困難，甚至抵到醫院後需大口呼吸，終倒地不起。耳鼻喉醫生趕忙到場搶救，可惜女子已回天乏術，突然心跳及呼吸驟停，從抵達醫院就診到搶救不治，僅短短10分鐘。

杭州師範大學附屬醫院耳鼻咽喉科副主任周國文接受傳媒採訪時表示，綜合死者生前的病徵，加上事後檢查時發現其會厭充血腫脹導致堵塞聲門，認為死因應為急性會厭炎。他解釋，會厭位於人體氣管上方，舌根的根部，當人說話或呼吸時，會厭向上，讓喉腔開放；在吞咽東西時，會厭則向下並蓋住氣管，避免食物或水進入氣管，導致嗆咳。

內地有醫生判斷女子的死因應是急性會厭炎，並提醒一熱一冷的飲食習慣，可導致血管一會收縮一會擴張，引發炎症水腫，病情嚴重者若沒有及時獲救治，10多分鐘已足以使人窒息。（資料圖片）

周國文續指，急性會厭炎為耳鼻喉科中的重症之一，會厭高度水腫是最明顯的徵狀，病情嚴重者若沒有及時獲救治，短短10多分鐘已足以使人窒息，甚至致命。他又提醒，細菌及病毒感染是急性會厭炎最常見的病因，不論老幼均可中招，而一熱一冷的飲食習慣，導致血管一會收縮一會擴張，亦容易引發炎症水腫；另外，進食過燙的食物，也可能燙傷黏膜，引發會厭水腫。

至於如何分辨一般喉嚨痛與急性會厭炎，周國文表示，一旦出現急性且劇烈的咽喉痛，尤其是咽喉中心部位的痛感，以及吞咽困難、有異物感甚至呼吸不暢順時，便必須立即求醫。