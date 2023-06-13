內地男買西瓜嫌口感差　竟拿店家西瓜刀「斬自己」　檔主徒手奪刀

撰文：中天新聞網
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大陸河南一名男子喝醉酒後到西瓜攤買了西瓜，吃了後發現口感「沙沙」，便要求攤商老闆換一顆給他。

沒想到在溝通過程中，男子情緒失控，直接拿了攤子上的西瓜刀，往自己身上砍，嚇壞眾人。

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事發在6月8日，目擊民眾敘述，當時男子喝得醉醺醺的，正議論要換一顆西瓜時，就拿刀把自己砍傷了。

攤主看到趕緊上前徒手奪刀，男子則半身是血的在躺在地上，嘴裡還嚷嚷著「不要上當」。

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醫護人員接獲報案後，到場將男子送醫治療，目前沒有生命大礙。

附近民眾皆表示，之前沒有看過這個人在這裡出現，可能是從其他地方來這裡工作的。

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